Sistemul VAR a fost implementat la Campionatul Mondial și multe decizii s-au corectat după ce s-au analizat imaginile video. S-au anulat goluri, s-au dat sau s-au anulat lovituri de pedeapsă. Au fost și câteva controverse, dar multă lume a lăudat această tehnologie.

Gino Iorgulescu, președintele LPF, a dezvăluit că pentru a o avea și noi în Liga 1, necesită o investiție de circa 1,2 – 2 milioane de euro.

„Noi suntem interesaţi de VAR, pentru că şi la Cupa Mondială a dat rezultate. Dar avem semne de la UEFA şi de Asociaţia Ligilor Profesioniste Europene că se va impune obligatoriu la un moment dat, iar acum sunt preocupări pentru strângerea de fonduri.

Adică ar putea veni fonduri pentru VAR de la UEFA sau de la Asociaţia Ligilor Profesioniste Europene (ALPE) pentru a se implementa şi la noi. Costurile variază, depinde de aparatură, ar fi între 1 milion şi 2 milioane de euro. Am făcut nişte calcule şi cam pe aici se învârte suma”, a spus preşedintele.

„Când vom avea bani măcar pentru acea aparatură poate o vom testa. Dar dacă UEFA sau de la Asociaţia Ligilor Profesioniste Europene ne pune la dispoziţie aparatura noi o putem testa câteva meciuri sau la una-două etape”, a adăugat Iorgulescu.

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că a refuzat să facă parte din Comisia de fotbal profesionist a Federaţiei Române de Fotbal, precizând că aceasta nu are niciun rost.

„Am refuzat pentru că nu văd rostul acestei comisii din niciun punct de vedere. Mai ales că nu am văzut ceva scris care să definească ceea ce poate face această comisie. În plus, nu am văzut care au fost criteriile după care au fost aleşi membrii acestei comisii. Dacă nu ştim limitele acestei comisii, ce rost are când noi la LPF suntem autonomi şi avem statut propriu?”, a afirmat Iorgulescu.

Nu e de acord cu „solidaritatea” lui Burleanu: „Vrea să se achite de promisiunile electorale pe seama LPF!”

Șeful LPF nu este de acordul cu șeful de la FRF nici în problema schimbării sistemului competițional și al „principiului solidarității”.

„Această solidaritate de 5% şi ideea unui sistem competiţional cu 16 echipe cred că sunt promisiuni electorale pe care domnul preşedinte al FRF vrea să le achite pe seama LPF.

Adică să ia bani de la LPF pentru a-şi achita promisiunile electorale. Noi, Liga Profesionistă de Fotbal, nu suntem de acord. Noi mergem în instanţă dacă încearcă să impună această solidaritate.

În Germania, liga profesionistă e foarte puternică. Acolo solidaritatea este reciprocă. Liga de acolo dă ceva bani către federaţia germană, dar suma aceea se duce către fotbalul amator, nu la ligile 2 şi 3.

Iar la rândul ei federaţia germană dă între 15 şi 30% din banii câştigaţi în urma meciurilor echipei naţionale către liga profesionistă care oferă jucători la lot”, a precizat Iorgulescu.

