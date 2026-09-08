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Google marchează astăzi debutul mult-așteptat al noului sezon al Ligii Campionilor printr-un Doodle special, transformând pagina principală a motorului de căutare într-o veritabilă invitație pe stadion pentru toți pasionații de fotbal.
Printr-un simplu click pe ilustrația tematică dedicată celei mai prestigioase competiții intercluburi din Europa, utilizatorii sunt redirecționați rapid către o secțiune interactivă și detaliată, unde pot consulta direct componența grupelor, calendarul complet al meciurilor și rezultatele confruntărilor.
Liga Campionilor începe cu meciurile din prima etapă a grupei principale, care se vor desfăşura pe parcursul a trei zile: marţi, miercuri, joi, de la ora 22.00:
Marţi:
AEK Aena - LASK (19:45)
Club Brugge - Aston Villa (19:45)
Borussia Dortmund - Villarreal
FC Porto - Manchester City
Lille - Real Betis
Real Madrid - Inter Milano
Miercuri:
FC Barcelona - Feyenoord (19:45)
VfB Stuttgart - Viking (19:45)
Liverpool - Atlético Madrid
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Sporting Lisabona - Galatasaray
Napoli - Arsenal
Joi:
Fenerbahçe - AS Roma (19:45)
PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk (19:45)
Como - Leipzig
Bayern München - Bodø/Glimt
Manchester United - Sabah
Slavia Praha - Lens.