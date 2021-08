Larisa Iordache a vorbit despre faptul că n-a putut concura la bârnă din cauza durerilor la glezna stângă, precizând că s-a împăcat cu decizia luată.

„Accept realitatea. Am făcut tot ce a depins de mine, antrenorii mei la fel. Nici nu mai vreau să mă gândesc la trecut, mă concentrez pe ceea ce va urma. Sunt epuizată după tot ce s-a întâmplat, dar optimistă. Am încredere că vom face în continuare o echipă formidabilă”, a spus Larisa Iordache pentru GSP.

„Sunt împăcată cu decizia luată, pentru că a venit momentul să-mi pun sănătatea pe primul plan. Ăsta e un lucru pe care mama mi l-a spus de mult, o lecție pe care acum trebuie s-o pun în practică”, a precizat Larisa Iordache.

Gimnasta a afirmat că, în momentul în care a realizat că nu poate concura la bârnă, s-a întrebat de ce nu poate domina acea durere de la gleznă.

„Singurul lucru care m-a marcat atunci, pe loc, a fost întrebarea de ce nu pot trece peste acea durere. De ce n-o pot domina! În rest, au fost multe chestiuni personale, pe care aș vrea să le țin pentru mine. Țin de intimitate. Dar sunt împăcată cu mine. Chiar am crezut că-mi voi face exercițiul pentru finală. Era finala mea!”, a spus Larisa Iordache.

Sportiva s-a destăinuit că a trăit un adevărat calvar din cauza faptului că a fost nevoită să urmărească finala de la bârnă din tribune, dar corpul nu i-a permis să evolueze în acel concurs.

„Eram la câțiva metri de bârna pe care ar fi trebuit să concurez și am fost obligată să am doar calitate de spectator. Credeți-mă însă că am depășit orice limită de suportabilitate pentru durere, dor, încredere, rezistență la efort! Știam că, oricât m-ar fi împins mintea înainte, corpul spune «stop!». Mai am nevoie de mâinile mele, de picioarele mele, de mintea mea, de corpul meu sănătos. Mai am nevoie de toate astea pentru a fi iubită și a iubi!”, a afirmat Larisa Iordache.

Gimnasta de 25 de ani a mărturisit că a pus de multe ori performanța înaintea sănătății, ultima oară în urmă cu două luni, la Basel, Elveția, unde putea să-și piardă un rinichi.

„La Basel am participat cu o criză renală. Inconștiența a învins atunci. Puteam să-mi pierd un rinichi! Dar dorința de a concura și de a obține calificarea la Olimpiadă a fost mare”, a declarat Larisa Iordache.

FOTO: Larisa Iordache – Facebook

Citeşte şi:

Un motan a reușit să alunge un urs în Rusia. Cum s-a comportat micuța felină în prezența masivului său rival

Un bărbat a stat aproape trei ani la psihiatrie, după ce a fost confundat cu o altă persoană

Studiu: Plămânii celor vaccinați nu sunt afectați în cazul infectării cu COVID-19

PARTENERI - GSP.RO „Am DIVORȚAT, dar am hotărât să nu știe nimeni!” » Anamaria Prodan a scăpat declarațiile care înconjoară România!

Playtech.ro BOMBĂ! Ce a făcut Mr. Pink imediat după ce s-a despărțit de Monica Gabor. Ce detalii am aflat: ”Mi-a promis” EXCLUSIV

Observatornews.ro Un tânăr pe trotinetă, șicanat în trafic de un motociclist, a intrat pe contrasens și a murit călcat de o mașină. A aruncat cu casca în el

HOROSCOP Horoscop 5 august 2021. Berbecii au parte de o zi interesantă, cu multe momente deschise către nou

Știrileprotv.ro Tragedie pe o autostradă. Zece oameni au murit, iar 20 au fost răniţi, după ce camioneta în care se aflau s-a răsturnat

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE (Publicitate) Câștigă și tu un bilet la UNTOLD. Extragere va avea loc vineri, 6 august! Succes!