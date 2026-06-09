Jurnaliștii GSP se află în America pentru a transmite în direct din mijlocul celui mai important eveniment fotbalistic al momentului. Pe întreaga durată a competiției, cititorii vor avea acces la materiale exclusive, interviuri, reacții la cald, povești din culise și imagini din atmosfera autentică a turneului.

Reporterii Gazetei vor fi prezenți acolo unde se scrie istoria competiției, oferind informații și perspective, dincolo de ceea ce ajunge pe ecran în timpul meciurilor. De la imagini inedite, interviuri până la poveștile din jurul arenelor și ale fanilor veniți din toate colțurile lumii, GSP va documenta detaliile relevante ale Mondialului.

În paralel, meciurile și cele mai importante momente ale competiției vor fi analizate și dezbătute în studioul GSP, în cadrul unor emisiuni speciale dedicate turneului.

Începând cu 15 iunie, în fiecare dimineață, de la ora 11:00, emisiunea GSP Live, moderată de Alexandru Barbu, va aduce în prim-plan cele mai importante subiecte ale zilei. Pe lângă temele de actualitate din sportul românesc, emisiunea va include analize, comentarii și dezbateri dedicate Campionatului Mondial, alături de invitați și specialiști.

Seara, în jurul fiecărui meci important, publicul va putea urmări o emisiune specială dedicată Mondialului, găzduită de Mihai Mironică. Programul va începe cu 30 de minute înaintea fluierului de start, va continua în pauza partidei și se va încheia cu aproximativ 40 de minute de analiză după ultimul fluier. Formatul va include reacții, concluzii, intervenții ale reporterilor aflați în America și dezbateri despre cele mai importante faze și povești ale competiției.

Prin această acoperire amplă, Gazeta Sporturilor își propune să ofere o experiență completă a Campionatului Mondial: informație rapidă, conținut exclusiv, context, analiză și acces direct la atmosfera celui mai important spectacol al fotbalului mondial.

GSP.ro. Mai aproape de Mondial ca oricând.

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