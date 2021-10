În această vară, Corona Brașov, echipă tocmai promovată din Liga 3 în Liga 2, a făcut o fuziune cu cei de la SR Brașov. Echipa a devenit astfel FC Brașov, vechea echipă a stegarilor, iar Allen Coliban, primarul de sub Tâmpa, avea planuri mari. L-a angajat pe Ilie Stan, antrenor trecut pe la FCSB sau FC Vaslui și i-a dat libertate totală.

„Primarul și-a dorit un proiect, iar eu l-am făcut pe trei ani. M-a rugat să fac un proiect, cu buget, staff, lot de jucători, cheltuielile care se făceau în acești trei ani. După ce l-a văzut, a fost mulțumit. Au mai fost și alte persoane contactate și s-au purtat discuții cu alți antrenori, dar alesul am fost eu. Era vorba de un oraș cu tradiție, un oraș mare și, practic, am început treaba. Nu aveam echipament, materiale sportive, nimic! De valoare nu puteam vorbi”, a spus Ilie Stan, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Mi-am dat seama că nu mă potriveam absolut deloc”

Cu câteva zile de startul campionatului de Liga 2, la Brașov a ajuns și un nou președinte, Ioan Mărginean. Om cu state vechi în fotbalul românesc. A fost momentul în care Stan și Mărginean au început un conflict de la distanță: „Noul președinte ne-a spus că proiectul nostru e doar pentru un an de zile, nu pentru trei. Am început direct cu stângul. Mi-am dat seama că nu mă potriveam absolut deloc. Din respect pentru primar am semnat pe un an de zile”.

După nouă etape, Ilie Stan, adunase la Brașov doar nouă puncte, iar președintele Mărginean nu era deloc încântat de rezultatele echipei. „I-am spus primarului despre tensiunile cu președintele, mi-a transmis să luăm deciziile constructive, am pus câteva lucruri la punct, însă mi-am dat seama că nu mai putem continua”, povestește antrenorul de 54 de ani. Iar până la despărțire a mai fost un pas.

„M-am și speriat când am văzut bodyguarzii”

„M-au anunțat pe mail! A doua zi m-am dus la antrenament, la stadion. Au intrat jucătorii, m-am și speriat când am văzut bodyguarzii. Nu m-au lăsat să intru! S-au uitat pe un tabel unde eu nu apăream, dar lângă era fotografia mea! Parcă eram un infractor, cu fotografia pe masă. Nu mi-au dat voie să intru, fiind interzis de președinte. Mi s-a transmis că o să-mi aducă secunzii geanta cu echipamentul din vestiar, iar jucătorii, dacă vor să-și ia la revedere, să iasă ei pe un hol… Când mi-am văzut poza acolo, m-am simțit ca un infractor, pe cuvântul meu”, a dezvăluit Ilie Stan.

Momentan, nu mi-au dat nici banii! După ce am acceptat pe trei ani, acum ne batem joc? Ei trebuie să-mi dea banii din clauză! Dacă nu, mergem la Comisii. Vrem să facem o echipă nouă, să construim, să fie altfel decât înainte, dar parcă acum îl plângem pe Neculaie. Ilie Stan, antrenor:

