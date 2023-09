Difuzate joi, 28 septembrie, de către GSP.ro, imaginile cu firma canadiană de unde a venit suplimentul despre care Halep spune că a fost contaminat au surprins opinia publică, dar și pe apropiații campioanei.

Nici Halep nu văzuse cum arată „fabrica” din Canada cu care lucra Academia Mouratoglou. De fapt, nu există nicio fabrică.

Gazeta Sporturilor s-a deplasat pe coasta de Est a Canadei și investighează la fața locului, prin reporterul special Costin Ștucan, culisele afacerii „suplimentului contaminat cu Roxadustat”. Ziarul a mers în Toronto, chiar la sediul firmei Quantum Nutrition Inc, cea care a produs colagenul Keto MCT Schinoussa pe care l-a luat Halep înainte de US Open.

Omul din Toronto

Imaginile și mărturiile obținute arată o firmă mică, care pretinde prin unul dintre acționarii săi, Konstantino Koveos, că are fabrici în Canada, dar despre care GSP a aflat, din actele procesului de la ITIA, că nu deține nicio facilitate de producție, ci produce la alte fabrici, alături de zeci de alte branduri. „Ce fabrică? Nu e nicio fabrică, ci o firmă de apartament”, a fost prima remarcă a ziaristului, la fața locului.

Cum de a ajuns o academie de pretențiile celei a lui Patrick Mouratoglou să lucreze cu o firmă mică, a fost unul dintre răspunsurile neprimite de ziarist.

„Sunt o firmă mică, nu știu cum să spun, probabil meteorică. Habar n-aveau de unde au luat ingredientele! Am descoperit noi că din China”, a fost prima reacție a avocatului Bogdan Stoica, apărătorul Simonei la ITIA.

Stoica a respins afirmațiile patronului firmei Quantum Nutrition Inc. care a susținut că „e un fals că Halep ne-a dat în judecată”. „I-am dat în judecată de acum o lună, dar procedurile legale durează, pentru că nu există mediere sau ceva asemănător, noi nu avem ce înțelegere să facem cu ei”, a spus Stoica pentru publicul GSP.

Avocatul a spus că ei sunt convinși că a avut loc o contaminare cu Roxadustat de la colagenul ingerat de Simona Halep. „Asta am descoperit noi în ceea ce luase Simona. Apoi am luat alte recipiente sigilate, comercializate tot de firma canadiană. Am găsit aceeași contaminare. Chiar tribunalul de la Londra care a judecat cazul a decis că a fost vorba de contaminare de la acest supliment”.

