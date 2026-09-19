AS Roma și Inter Milano au oferit un spectacol total pe Olimpico, într-un meci în care echipa pregătită de Cristi Chivu a arătat din nou o forță mentală remarcabilă.

Deși au fost conduși cu 2-0 încă din prima repriză, milanezii au refuzat să se predea, au schimbat ritmul după pauză și au smuls un punct prețios, încheind partida la egalitate, 2-2, după o dublă a căpitanului echipei, Lautaro Martinez.

A fost a treia oară consecutiv în campionat când Inter a fost condus cu 0-2. A revenit și de această dată, obținând un punct cu AS Roma, liderul din Serie A, în etapa a V-a.

Elevii lui Chivu s-au văzut conduși încă din minutul 6, când Manu Koné a reușit să înscrie cu un șut din prima. AS Roma și-a dublat avantajul în minutul 37, prin același Koné.

La pauză, Chivu a reușit să-și trezească jucătorii, iar Inter a redus din handicap imediat după reluare, în minutul 46, prin Lautaro Martínez. Echipa lui Chivu a fost clar superioară în partea secundă și a reușit să egaleze în minutul 79, tot prin Lautaro Martínez.