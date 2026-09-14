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Inter Milano, formația pregătită de antrenorul român Cristi Chivu, continuă parcursul perfect în Serie A și își consolidează poziția de lider, după o victorie spectaculoasă, scor 5-3, obținută pe teren propriu în fața celor de la Udinese.
Deși oaspeții au produs stupoare la Milano și au condus cu 2-0 încă din primele 16 minute, campioana Italiei a demonstrat o forță de reacție impresionantă și a reușit o revenire de senzație. Carlos Augusto și Barella au restabilit egalitatea până la pauză, scoțându-i pe „nerazzurri” din situația critică, potrivit GSP.
În repriza secundă, elevii lui Chivu s-au descătușat complet și au preluat controlul absolut al partidei, confirmându-și statutul de favoriți. Golurile marcate de Thuram, Esposito și Bonny au asigurat o desprindere decisivă pe tabelă, transformând meciul într-un adevărat spectacol ofensiv, în timp ce reușita din prelungiri a oaspeților a contat doar pentru statistică.
Cu acest succes fulminant, Inter bifează a patra victorie din tot atâtea etape și rămâne la conducerea primei ligi italiene, cu punctaj maxim.