Celebrul coafor Ibbe din Stockholm a lucrat toată ziua de sâmbătă la aranjarea celor 26 de jucători. Călătoria sa a fost finanțată de fotbaliști, atacantul lui Liverpool, Alexander Isak, și fundașul central Isak Hien, de la Atalanta Bergamo, având această idee acceptată de antrenori.

„Să vedem în cine o să avem cea mai mare încredere”

„Acest lucru este important pentru noi, deoarece părul are o semnificație specială pentru sportivi și este chiar tratat ca un fetiș. În timpul turneelor majore, fețele noastre sunt văzute de milioane de telespectatori în timpul imnului național, iar mai târziu în acțiune, în prim-planuri și reluări. Merg și eu la coafor în fiecare săptămână”, explică atacantul lui Arsenal Londra, Viktor Gyokeres.

Victor Nilsson Lindelöf, fundaș la Aston Villa Birmingham, a aranjat ceva și cu un cunoscut frizer american. „Vom vedea pe cine să credem mai mult. Fotbaliștii au un motiv întemeiat să fie vanitoși, deoarece sunt în centrul atenției. Comparativ cu numărul celor care ne urmăresc, nu suntem atât de vanitoși, dar mai mult decât omul obișnuit.”

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