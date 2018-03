Kaiser versus parizer / OPINIE

Care ”mezel” este cel mai bun pentru sănătatea sportului nostru național, kaiserul sau parizerul? O întrebare grea, la care nici nutriționiștii nu au știut ce să răspundă. Kaiserul a ajuns în raionul de mezeluri cu eticheta de european sadea, în timp ce parizerul face parte din categoria ”produselor autohtone”, care au primit niște stele (mai nou, fcsb-uri) de la profesioniștii în domeniu.

Așa că, pentru a-i lua fața rivalului său în lupta pentru supremație, parizerului i-a sărit muștarul și a început să dea din casă. Adică, din fabrica de mezeluri numită la întâmplare FRF (Fabulații, Răfuieli și Farse). Conform unor surse din carmangerie, în urmă cu câțiva ani, pe vremea în care parizerul nici nu visa să ajungă în topul mezelurilor, ”veneticul” kaiser ar fi făcut legea după bunul său plac prin Palatul de Sticlă. Motiv pentru care junele parizer a început să se agite prin galantar, doar-doar se va mișca … Parchetul.

Telemeaua, împotriva mezelurilor

Bine afumat, kaiserul s-a apărat: ”Sunt cel mai bun, am primit note maxime prin toată Europa pentru calitatea mea superioară. Voi câștiga, pentru că am mai multă ”carne de tun” (n.r. – votanți) în compoziție!”. La raionul de vizavi, cel de lactate, telemeaua este fermă: ”Nu știu de ce se agită atâta ăia doi de la mezeluri, că nu au ”grăsimea” necesară ocupării acestui post. Primul are caș la gură, iar al doilea este brânză bună în burduf de câine. Cred că amândoi aleargă după cașcaval! Așa că nu vor face nici o brânză la FRF. Au mai scos și untul din alegători, în goana după voturi. Se bat pentru lapte gros și monopol asupra unui așa-zis sport pe care l-au băgat în pământ! Sunt praf. Lapte praf”.

Ca la comandă, au sărit ca arși trei cârnați trandafir, care au boierit-o în ”era” parizerului. ”Un-doi-trei-patru, kaiserul nu-i ca cârnatul. Scuzați-ne cacofonia, dar parizerul salvează România!”, au urlat în cor cârnații. Apoi au adăugat: ”În casa oricărui calic (n.r. – om foarte sărac, conform DEX) găsești parizer! Kaiser, ioc!”.

Dacă șiragul de crenvurști se mișca ba într-o parte, ba în alta, neștiind pe cine să aleagă dintre cei doi competitori, șunca de Praga și polonezii erau, evident, de partea europeanului kaiser. ”Fără kaiser o omletă ar rămâne desuetă” și ”Avem kaiser cu toptanul, o să spargem tot la anul!”, au fost scandările partizanilor kaiserului.

Rămas singur, într-o margine a galantarului, salamul de Sibiu a grăit: ”Eu, unul, nu m-aș bate pentru un asemenea post nici dacă mă tăiați feliuțe subțiri. Așa că, dintre kaiser și parizer l-aș pune în fruntea bucatelor pe vărul meu mai sărac, salamul victoria! Nu e cine știe ce la gust și la miros, dar ”prenumele” lui măcar ne-ar lăsa vie speranța! Restul e mezelic”.

