Liga 1, etapa 22. CS U Craiova – CFR Cluj (sâmbătă, ora 20:00, Digi, Telekom, Look). Partida dintre ocupanta locului 3 și liderul Ligii 1 se dispută pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Este ultima etapă din 2017.

Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia pe care o pregăteşte trebuie să intre pe teren doar cu gândul la victorie în meciul cu CFR Cluj, programat sâmbătă, în ultima etapă a anului în Liga I.

”Nu mă pot gândi că o echipă intră pe teren cu gândul să facă un meci egal. Nu face parte din modul meu de gândire şi nu trebuie să facă parte nici din cel al jucătorilor mei. Ştim că meciul se poate terminat în trei feluri, dar noi trebuie să intrăm pe teren cu gândul să obţinem maximum, să îl ducem în cea mai bună direcţie pentru noi şi pentru fanii noştri. Aceasta este mentalitatea corectă”, a declarat italianul înaintea partidei cu liderul.

”Sper că va fi o partidă frumoasă. Suntem două echipe care au caracteristici diferite, dar noi vom face totul pentru a-i bucura pe suporterii noştri”, a subliniat Mangia.



Tehnicianul apreciază că situaţia este diferită faţă de partida cu FCSB de la Severin, pierdută cu 2-5, după un gol primit în primul minut de joc.

”E o situaţie diferită faţă de derby-ul cu FCSB de la Severin, e o echipă diferită. După cum se ştie, în meciul cu FCSB am greşit mult, am început rău, au fost atâtea probleme. Cred că sâmbătă va fi un meci diferit, şi din punct de vedere al caracteristicilor echipelor, e vorba de o echipă care e prima în clasament, care are numere foarte importante, câştigă aproape mereu, primeşte puţine goluri şi are valori importante. Avem şi noi calităţile noastre şi trebuie să ştim să le punem în valoare”, a arătat Mangia.

”CFR Cluj este o echipă care are jucători importanţi, care riscă puţin, îmi doresc să fie o partidă frumoasă, iar restul lucrurilor cad în plan secund. E clar că va fi o partidă complicată, o arată campionatul pe care îl face CFR. E normal să fac complimente unei echipe care e prima în clasament cu asemenea cifre în dreptul său. Noi vom încerca să ne impunem calităţile noastre, diferite, dar cred că sunt de respectat atât ale noastre, cât şi ale lor. Trebuie să fim concentraţi şi atenţi de la început, CFR e o echipă care poate fi periculoasă în orice moment al meciului, dar dacă suntem atenţi restul îl poate face atmosfera”, a subliniat Devis Mangia.

Mangia consideră că Universitatea e singurul club din ţară care poate umple un stadion cum e ”Ion Oblemenco” şi s-a arătat foarte mulţumit de faptul că CFR Cluj e considerată o echipă ”mai italiană” decât formaţia din Bănie.

”Nu cred că există alt club în România care să poată vorbi de suporterii săi în aşa mod cum e la Craiova, să umple propriul stadion. Sunt fericit din acest motiv şi sunt convins că sâmbătă va fi plin stadionul”, a spus Mangia.

”Eu sunt mulţumit că nu suntem consideraţi o echipă italiană. Eu prefer să fim o echipă care încearcă mereu să se impună, să câştige”, a afirmat tehnicianul din Peninsulă.

”Din punct de vedere tactic va fi un meci diferit de cel cu Viitorul, care a fost o partidă deschisă din puncte de vedere tactic. Au fost două echipe care au încercat să se întreacă una cu alta. Mâine va fi diferit. Trebuie să fim capabili să ‘citim’ momentele şi situaţiile care vor apărea pe teren”, a mai spus antrenorul Universităţii.

Mangia s-a referit şi la absenţa mijlocaşului Ovidiu Hoban de la CFR Cluj (suspendat pentru cumul de cartonaşe): ”Hoban este un jucător important pentru ei, pentru sistemul de joc pe care îl foloseşte Dan Petrescu. Dacă mâine se va schimba ceva din punct de vedere tactic vom vedea sau dacă pune pe altcineva în locul său. Va fi un lucru interesant de urmărit”.

Universitatea nu va putea conta pe Fausto Rossi, care a fost operat, şi nici pe portughezul Tiago Ferreira, accidentat, în timp ce pentru Datkovic va fi ”dificil să joace”, dar ceilalţi jucători din lot sunt disponibili.

Mangia a explicat absenţa lui Spahija din lot la ultimele meciuri: ”Este doar o alegere tehnico-tactică. Avem mulţi jucători în lot, iar antrenorul trebuie să facă alegeri. Nu vreau să pun mai mult de 1-2 fundaşi centrali pe banca de rezerve. Un alt aspect este cel al jucătorilor sub 21 de ani. Prefer să am trei la dispoziţie, pentru a nu risca nimic”.

Mangia a menţionat că are ”ideile clare asupra formaţiei”, dar echipa de start o va decide după antrenamentul de vineri.