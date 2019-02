Karolina Pliskova – Mihaela Buzărnescu 6-1, 1-1

Setul 2, game-ul 2. Mihaela irosește o nouă minge de break. Pliskova se scoate cu serviciul. 1-1

Setul 2, game-ul 1. Mihaela servește prima și trece la conducerea setului. 1-0 Buzărnescu.

Setul 1, game-ul 7. Pliskova își face serviciul și câștigă primul set cu 6-1.

Pliskova takes out the first set 61 against Buzarnescu as the Czechs start strongly v Romania#FedCup #CZEvROU pic.twitter.com/QcN2qZAMw1 — Fed Cup (@FedCup) February 9, 2019

Setul 1, game-ul 6. Mihaela reușește să câștige un prima game. 5-1 Pliskova.

Setul 1, game-ul 5. Serviciul Karolinei funcționează la capacitate maximă. Mihaelei îi este greu să returneze cum își dorește. 5-0 Pliskova.

Setul 1, game-ul 4. Mihaela pierde din nou pe propriul serviciu. Cehoaica, în schimb, joacă din ce în ce mai bine. 4-0 Pliskova.

Setul 1, game-ul 3. Mihaela are puterea să revină de la 0-40, dar o greșeală neforțată îi dăruiește game-ul adversarei. 3-0 Pliskova.

Setul 1, game-ul 2. Mihaela își pierde serviciul, după ce comite o dublă greșeală. 2-0 Pliskova.

Setul 1, game-ul 1. După 11 minute, cehoaica reușește să-și câștige serviciul. Mihaela a avut două mingi de break. 1-0 Pliskova.

Romania fans in great voice for the start of play in Ostrava

(CZE)?????(ROU) It will be Karolina Pliskova opening up for the defending champions against Mihaela Buzarnescu pic.twitter.com/bBkvwh1sPJ — Fed Cup (@FedCup) February 9, 2019

Karolina Pliskova are 26 de ani și ocupă locul 5 în topul WTA. Cehoaica este într-o formă foarte bună, pierzând un singur meci din ultimele zece disputate, în semifinalele Australian Open.

Mihaela Buzărnescu are 30 de ani și ocupă locul 29 în topul WTA. Reprezentanta noastră se află încă în căutarea formei maxime. Din ultimele zece meciuri, Miki a pierdut șapte, ea fiind fără victorie în 2019.

Karolina Pliskova și Mihaela Buzărnescu s-au întâlnit de două ori în trecut, de fiecare dată impunându-se cehoaica. A fost 4-6, 6-3, 7-5 în 2012 (pe iarba de la Nottingham) și 3-6, 7-6, 6-1 în 2018 (pe iarba de la Wimbledon).

În ciuda statisticii care o dezavantajează, Mihaela Buzărnescu consideră că are argumente pentru înfruntarea din FedCup. „Nu e o presiune în plus pentru mine. Eram pregătită pentru orice, important este să aducem rezultate bune. Aşa că sunt OK cu tragerea la sorţi, nu am nicio problemă. Pliskova este o jucătoare ce are ca avantaj suprafaţa rapidă. Dar când am jucat împotriva ei la Wimbledon am fost foarte aproape să câştig. Iar asta îmi dă încredere şi motivaţie pentru întâlnirea de mâine. Şi eu mă adaptez foarte bine la orice suprafaţă, nu am avut probleme pe zgură, iarbă sau hard. Hardul este şi una dintre suprafeţele mele favorite şi mă bucur că aici se joacă pe hard. Într-adevăr, nu e o suprafaţă uşoară, însă pentru toate va fi la fel şi trebuie să ne adaptăm, iar la final vom vedea rezultatul”, a declarat Mihaela.

Programul meciurilor

Sâmbătă (ora 14.00)

Karolina Pliskova – Mihaela Buzărnescu

Katerina Siniakova – Simona Halep

Duminică (ora 14.00)

Karolina Pliskova – Simona Halep

Katerina Siniakova – Mihaela Buzărnescu

Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova – Irina Begu / Monica Niculescu