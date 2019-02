Katerina Siniakova – Simona Halep 4-6, 0-6

Setul 2, game-ul 6. Game, set și meci, Simona Halep! 6-0 Halep

A fost un meci dificil, dificil mai ales emoțional. Le mulțumesc fanilor care au venit în număr mare. Am jucat ceea ce a trebuit, de aceea probabil am și câștigat. Am luptat ceva în finalul primului set. – Simona Halep It’s 1-1 after day one in the tie between Czech Republic and Romania after @Simona_Halep beats Katerina Siniakova 64 60 in 72 minutes#FedCup ??1⃣?0⃣?? pic.twitter.com/8Quy8y0Jln — Fed Cup (@FedCup) February 9, 2019

Setul 2, game-ul 5. Siniakova nu mai are suflu și cedează un nou game. Halep va servi pentru câștigarea setului și a meciului. 5-0 Halep

Setul 2, game-ul 4. Halep punctează din nou, profitând de precipitarea din jocul adversarei. 4-0 Halep

Setul 2, game-ul 3. Criza din jocul cehoaicei se prelungește, iar Halep profită și face iarăși break-ul. 3-0 Halep

Setul 2, game-ul 2. Simona își consolidează break-ul reușit în game-ul anterior. 2-0 Halep

Super stuff from @Simona_Halep as Romania look on course to level up at 1-1 v Czech Republic ? pic.twitter.com/r3ignJTlib — Fed Cup (@FedCup) February 9, 2019

Setul 2, game-ul 1. Simona reușește break-ul. 1-0 Halep

Setul 1, game-ul 10. Simona se chinuie să închidă setul. Revine de la 0-30, are 40-30, face dublă greșeală, reușește un as și, în sfârșit, își atinge obiectivul intermediar. 6-4 Halep

She needs SIX chances to secure the first set but @Simona_Halep gets the job done against Katerina Siniakova and it’s a chance to let off some steam ??? pic.twitter.com/RM5XKlfbRO — Fed Cup (@FedCup) February 9, 2019

Setul 1, game-ul 9. Siniakova leagă două game-uri consecutiv și se aproprie la un singur game, dar Simona va servi din nou pentru câștigarea setului. 5-4 Halep

Setul 1, game-ul 8. Siniakova revine de la 0-40, salvează două mingi de set și reușește break-ul, ajutată și de unele decizii mai puțin inspirate ale Simonei. 5-3 Halep

Setul 1, game-ul 7. Simona reușește break-ul, la capătul celui mai lung game al meciului, și va servi pentru câștigarea setului. 5-2 Halep

Setul 1, game-ul 6. Simona revine de la 15-30 și câștigă game-ul, după ce Siniakova a avut șansa să facă 40-15. 4-2 Halep

Setul 1, game-ul 5. Game alb reușit de Siniakova pe propriul serviciu. Simona nu a avut replică. 3-2 Halep.

Setul 1, game-ul 4. Halep se desprinde din nou la două game-uri. 3-1 Halep

Setul 1, game-ul 3. Primul game solid la serviciu făcut de Siniakova, care reușește și un as. 2-1 Halep

Setul 1, game-ul 2. Simona își face serviciul, după un game care a consemnat și un schimb spectaculos de mingi, adjudecat de reprezentanta noastră. 2-0 Halep.

Siniakova is left stranded by a beautiful Halep backhand as Romania seek to fight back in Ostrava ??? #FedCup pic.twitter.com/GxZCmaSh2T — Fed Cup (@FedCup) February 9, 2019

Setul 1, game-ul 1. Simona face break-ul, după un game pe care l-a dominat clar. 1-0 Halep.

Katerina Siniakova are 22 de ani și ocupă locul 44 în topul WTA. Cehoaica a câștigat cinci din ultimele zece partide disputate, dar are bilanț negativ în 2019 (2-4).

Simona Halep are 27 de ani și ocupă locul 3 în ierarhia mondială. Românca a câștigat doar patru din ultimele zece meciuri jucate, cu un bilanț pozitiv în 2019 (3-2).

Katerina Siniakova și Simona Halep s-au întâlnit de două ori în trecut, fiecare câștigând câte un meci. Cehoaica s-a impus în 2017 pe hardul de la Shenzhen (6-3, 4-6, 7-5, în optimi), iar reprezentanta noastră și-a luat revanșa în finala ediției următoare a turneului (6-1, 2-6, 6-0).

„Eu sper să fiu bine, să îmi fac treaba foarte bine pe teren, să ajut echipa să câştigăm întâlnirea cu Cehia. După cum bine ştim toţi, Cehia este o echipă foarte puternică, a câştigat de atâtea ori trofeul Fed Cup. Aşa că nu va fi uşor deloc, însă consider că în 2016 am fost foarte aproape să le învingem. Aşa că eu spun că există o şansă în plus faţă de data trecută”, a declarat Simona Halep.

Programul meciurilor

Sâmbătă

Karolina Pliskova – Mihaela Buzărnescu 6-1, 6-4

Duminică (ora 14.00)

Karolina Pliskova – Simona Halep

Katerina Siniakova – Mihaela Buzărnescu

Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova – Irina Begu / Monica Niculescu