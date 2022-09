Antonio Conde (Spania), Martin Horozov (Bulgaria) și Kerem Baki (Turcia) au fost arbitrii jocului cu Polonia de la Berlin, iar superstarul de la Dallas i-ar fi înjurat pe toți trei în sârbă.

Mai întâi, la sfârșitul celui de-al treilea sfert, când nu a primit un fault. Ulterior, playmakerul, cel mai bun debutant din NBA în 2019 și de trei ori la rând în All Star, a luat foc după ce, cu 2,37 minute înainte de final, a fost eliminat pentru cinci faulturi personale.

„Sunteți niște păsărici!”, le-a spus Doncici cavalerilor fluierului, după ce meciul s-a terminat! „M-am culcat cu mamele voastre!”, a mai afirmat afirmă jucătorul. Bild a solicitat ajutorul unui traducător de limba sârbă.

În înregistrările care circulă pe rețelele sociale, sportivul rostește mai multe cuvinte nepotrivite, dar nu este clar în direcția cui. Jurnalistul italian Emiliano Carchia a fost cel care a scris că arbitrii sunt vizați.

Luka Doncic was very nervous after loss to Poland at Eurobasket quarterfinals.

Dont know what he said to refs but it did not look something good pic.twitter.com/UZorXqvQbG