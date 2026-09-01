După succesul ediției inaugurale din 2025, câștigată de campionul european de raliuri Efrén Llarena în urma unui duel spectaculos cu italianul Andrea Nucita, Mamaia Rally Show revine în acest an cu un concept extins și un program dedicat atât pasionaților de motorsport, cât și publicului larg.

Timp de trei zile, o suprafață de aproximativ 55.000 de metri pătrați din nordul stațiunii Mamaia va deveni o adevărată arenă a motorsportului. Traseul va fi amenajat în zona cunoscută pentru cluburile sale, iar competițiile automobilistice vor fi completate de expoziții de tuning și car audio, muzică, gastronomie și activități de divertisment.

Mamaia Rally Show 2026, powered by B Wash Spălătorie Auto Self Service, va aduce la start 28 de piloți din România, Spania, Italia, Austria, Finlanda și Suedia, cu experiență în competiții europene și campionate naționale de raliuri.

În centrul spectacolului se vor afla 16 automobile Rally2, cu specificații tehnice comparabile, considerate printre cele mai performante și spectaculoase modele prezente în competițiile internaționale de profil. Valoarea totală a acestora este estimată la peste 5 milioane de euro.

Pentru spectatori, cele trei zile vor aduce motoare turate, viteză, precizie și dueluri spectaculoase între piloți, transformând nordul stațiunii Mamaia într-una dintre cele mai importante scene ale motorsportului românesc din acest an.

În cadrul evenimentului se va desfășura și Mamaia Rally Challenge, competiție în care vor puncta exclusiv piloții români înscriși în Campionatul Național de Raliuri. Astfel, aceștia vor avea un turneu vineri, iar cei mai buni șase vor intra în calificările de sâmbătă, alături alți 6 piloți români de top, dar și 6 străini.

Programul complet, lista participanților și toate detaliile despre competiții vor fi anunțate în perioada următoare.

Accesul publicului va fi gratuit pe parcursul tuturor celor trei zile.

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