Bugetul CSA Steaua a fost redus cu 30% în 2026

La începutul anului 2026, alocarea bugetară destinată CSA Steaua a fost redusă inițial cu 30%, măsură luată în contextul unui proces de reorganizare a clubului. Deoarece această reorganizare nu s-a finalizat în termenul estimat inițial și a fost replanificată pentru luna octombrie a acestui an, cea mai mare parte din fondurile nealocate la început de an a fost virată înapoi către club în luna iulie.

În ciuda întârzierilor în alocarea sumelor, MApN a dat asigurări că niciun aspect al activităţii sportive de performanţă nu este afectat.

„După alocarea înapoi a acestor bani, nu este afectată nicio activitate sportivă de performanță. Sunt asigurate plata obligațiilor contractuale asumate, participarea la competițiile prevăzute în calendarele sportive și cheltuielile necesare desfășurării activității clubului până la finalul anului”, se precizează în comunicatul oficial.

Ce presupune procesul de reorganizare de la CSA Steaua

Procesul de reorganizare aflat în desfășurare are ca scop eficientizarea activității, clarificarea responsabilităților interne și identificarea unor soluții sustenabile pentru dezvoltarea pe termen lung a clubului. MApN precizează că monitorizează permanent modul de utilizare a resurselor pentru a asigura transparența și stabilitatea financiară a CSA Steaua.

„Reorganizarea are ca obiectiv eficientizarea activității clubului, clarificarea responsabilităților și identificarea unor soluții care să permită dezvoltarea pe termen lung a activității sportive.

Ministerul Apărării Naționale acordă o atenție deosebită situației Clubului Sportiv al Armatei Steaua și identificării celor mai bune soluții pentru asigurarea unui cadru de funcționare eficient, sustenabil și adaptat obiectivelor de performanță sportivă ale clubului”, a mai transmis Ministerul Apărării Naționale.

Promovarea în prima ligă, în așteptarea unui nou cadru legislative

Obiectivul principal al echipei de fotbal CSA Steaua rămâne promovarea în Liga 1. Totuşi, MApN subliniază că acest lucru depinde de modificarea cadrului legislativ care să permită accesul echipei în prima ligă.

„Această etapă va putea fi realizată de îndată ce va fi învestit un guvern cu puteri depline”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Daniel Opriţa şi-a anunţat demisia

Într-un context tensionat, antrenorul echipei de fotbal CSA Steaua, Daniel Opriţa, a anunţat marţi că şi-a depus demisia, atât în scris, cât şi verbal.

„Suntem într-o situaţie foarte dificilă şi să vedem dacă putem ieşi din ea. S-a redus bugetul şi suntem foarte puţini. Dacă nu aducem 4-5 jucători, retrogradăm. Ştiu că aşa e, chiar nu avem cum”, a declarat Opriţa, potrivit Fanatik.ro.

Antrenorul a explicat că echipa se confruntă cu mari dificultăţi din cauza întârzierilor în alocarea bugetului şi a lipsei de resurse financiare: „A venit bugetul foarte târziu şi nu sunt bani. Contractele s-au făcut foarte târziu. Eu le-am spus de la finalul sezonului. Nu e nici guvern, poate mai primeam bani la rectificare. Totul s-a scumpit, au crescut toate taxele”.

Daniel Opriţa a detaliat situaţia dificilă a echipei într-o declaraţie amplă:

„Eu am 12 seniori, doi care erau juniori şi i-am trecut la seniori, pe Călugărescu şi Barbu, dintre care 6-7 sunt accidentaţi şi ar trebui să facă pauză de la antrenamente două săptămâni. Azi am făcut antrenament cu 14 jucători, dintre care 7 juniori, care mâine joacă la tineret. Eu mâine nu fac niciun antrenament pentru că am doar 5 jucători şi nu ştiu dacă pot să fac un 11 cu Csikszereda”, a mai precizat el, pentru sursa citată mai sus.

În ciuda demisiei sale, conducerea clubului a refuzat să o accepte, iar Opriţa a precizat că aşteaptă o decizie finală.

„Eu mi-am dat demisia şi scris şi verbal. Mi-au respins-o. Aştept să mi-o accepte pentru că eu nu ţin de scaunul ăsta. Sunt o victimă colaterală la tot ce s-a întâmplat în ultimii ani”, a mai precizat Oprița.

La finalul anului trecut, au apărut informații despre cât a câștigat clubul Armatei din valorificarea mărcilor CSA Steaua cu numele și sigla „Steaua București”. Suma ar fi fost infimă, față de cele 37 de milioane de euro cerute lui Gigi Becali.

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