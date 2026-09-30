Stadionul Giulești va fi gazda unui eveniment fotbalistic încărcat de istorie și nostalgie. FC Rapid a anunțat oficial organizarea unui meci amical împotriva formației italiene Genoa CFC, marcând reîntâlnirea celor două cluburi europene de tradiție la exact 88 de ani de la primul lor meci direct.

Confruntarea amicală este programată vineri, 2 octombrie, începând cu ora 19:00, chiar pe arena din Giulești. Partida readuce în atenția publicului o filă importantă din istoria fotbalului românesc. Prima dată când Rapid și Genoa s-au aflat față în față pe terenul de joc a fost în anul 1938, în cadrul sferturilor de finală ale Cupei Europei Centrale, una dintre cele mai importante competiții internaționale ale acelei epoci.

O seară de colecție pentru suporteri și detalii despre bilete

Meciul din 1938 a rămas în arhive drept una dintre primele mari provocări internaționale din istoria clubului alb-vișiniu. La opt decenii și jumătate de la acea confruntare, revenirea italienilor de la Genoa la București le oferă giuleștenilor ocazia de a sărbători legătura dintre trecutul glorios și prezentul echipei.

Reprezentanții clubului au oferit deja informațiile necesare pentru fanii care doresc să asiste din tribune la acest duel amical. Biletele au fost puse în vânzare atât pe platformele online dedicate, cât și la casele fizice de la Stadionul Giulești.

Abonații FC Rapid pentru sezonul regulat beneficiază de condiții speciale pentru această întâlnire. Fanii care dețin un abonament valabil își păstrează locul obișnuit din Giulești și au acces la meci fără a fi necesară achiziționarea unui bilet separat. Oficialii giuleșteni îi așteaptă pe suporteri într-un număr cât mai mare pentru a crea o atmosferă de sărbătoare.