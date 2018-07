Mihaela Buzărnescu și-a anunțat obiectivul: ”Îmi doresc mult să ating pragul de Top 20”

”Am fost tare încântată să vin pentru prima dată pe tabloul principal al turneului WTA din Bucureşti şi mă bucur că publicul a venit să ne susţină şi probabil se va înmulţi cu trecerea orelor, după ce scapă de la muncă. Sunt fericită că am reuşit să câştig acest meci, mereu primul tur este foarte important, mai ales că este acasă şi este cel mai greu. Dar şi cele ce urmează vor fi grele. Kovinic este o jucătoare ofensivă şi ştiam că va fi un meci greu, pentru un tur I, ea a ieşit de curând din Top 100, dar sunt sigură că va reintra, are un joc bun şi este tânără. Mi-am aplicat bine tactica şi am reuşit să închei acest meci, cu puţine complicaţii pe final”, a declarat Buzărnescu după meciul de la Arenele BNR.

Mihaela, nr. 25 WTA, a adăugat că acomodarea la zgură nu este uşoară, mai ales ca terenurile de antrenament nu au aceeaşi calitate ca şi cele de pe arenele de joc: ”Mă aşteptam să fie mai uşor să mă acomodez pe zgură, am jucat cinci săptămâni pe iarbă şi se vede o diferenţă. Nu am avut mult timp de acomodare, terenurile de antrenament sunt foarte diferite faţă de cele de meci, am observat azi, sunt mai puţin jucabile. Nu mi s-a părut o trecere foarte uşoară, este o oboseală acumulată. Sunt emoţii, eşti acasă, joci pentru public şi pentru tine, dar m-am descurcat pas cu pas şi sper să reintru în formă. Pentru cât am jucat pe zgură, cât timp am avut de a mă acomoda şi cu diferenţa de fus, m-am descurcat chiar ok. A mers şi serviciul şi loviturile. Ea are un serviciu puternic, am reuşit să-i returnez mingea, aşa că a fost ok. Nu simt o presiune, nu contează dacă eşti favorita unu sau doi, cel puţin pentru mine, dar fiecare jucătoare în tenis poate câştiga împotriva oricărei alta, de asta jocul acesta este atât de fascinant, pentru că oricine poate bate”.

Slovena Tamara Zidansek este adversara din turul II pentru Buzărnescu, pe care o conduce cu 2-0 la meciurile directe: ”Este o jucătoare foarte tânără, am mai jucat cu ea, am câştigat de două ori în trecut. Este talentată, cu un joc ofensiv. Vom vedea cum va decurge meciul, voi intra pe teren, îmi voi face treaba şi rezultatul se va vedea la final”.

Mihaela Buzărnescu şi-a propus ca până la finalul anului să intre în Top 20 şi pentru asta va juca la cât mai multe turnee: ”Îmi doresc mult să ating pragul de Top 20, la asta am visat de mică, apoi vom vedea. Deocamdată acesta este ţelul, nu este uşor, e o diferenţă mare de puncte, trebuie să mă menţin sănătoasă şi să fiu în formă pentru toate turneele, deoarece cu cât joci mai multe meciuri, acumulezi mai multe puncte”.