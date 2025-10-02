„Fă imposibilul posibil” este unul dintre sloganurile afișate pe pereții micului club suedez Mjällby. Și exact asta se întâmplă. Într-un sat pescăresc izolat de pe malul Mării Baltice, una dintre cele mai mari surprize din fotbalul european este pe cale să devină realitate.

Cea mai mare surpriză din istoria de 101 ani a competiției

Mjällby are un avans de 11 puncte cu cinci etape rămase în prima ligă suedeză și a pierdut un singur meci în acest sezon. Nu doar că e aproape de primul titlu național, ci este pe cale să obțină și cel mai mare număr de puncte din istoria de 101 ani a ligii.

E ceva senzațional pentru o echipă formată în mare parte din fotbaliști născuți în zonă, care joacă meciurile de acasă într-un sat de aproximativ 800 de locuitori, conform datelor oficiale, situat pe coasta de sud a Suediei, la 500 de kilometri de capitala Stockholm. Hällevik aparține municipalității Sölvesborg, care nu numără nici ea mai mult de 9.000 de locuitori.

În urmă cu doar nouă ani, clubul era la un pas de a retrograda în liga a patra a țării. „Dacă am reuși să câștigăm liga, nu-mi pot imagina nimic care să se apropie de această realizare”, a declarat președintele lui Mjällby, Magnus Emeus, pentru AP.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

„Dimensiunea clubului, condițiile noastre, puterea noastră financiară – să-i învingem pe toți ceilalți într-un an… Cred că nimeni nu s-a apropiat de asta”, a mai spus el.

Clubul are un buget de 9 milioane de euro

Călătoria clubului Mjällby către ceea ce ar putea fi comparat cu titlul de campion al Premier League, câștigat de Leicester în 2016, este o poveste despre muncă grea, bun-simț și decizii îndrăznețe, bazate pe date, atât pe teren, cât și în afara lui, la un club care este inima unei comunități mici și unite.

Bugetul clubului Mjällby a fost anul trecut de aproximativ 85 de milioane de coroane suedeze (9 milioane de dolari), potrivit lui Emeus. Cam de opt ori mai mic decât cel al campioanei en titre Malmö, cel mai puternic din Suedia, situat în orașul aflat la 90 de minute de mers cu mașina spre vest.

„Trăim un basm”, a dezvăluit și directorul sportiv al lui Mjällby, Jacob Lennartsson. „Primim des întrebarea: cum faceți asta? E important să spunem că nu am făcut asta doar din acest an, ci lucrăm de mulți ani la acest proiect”, a dezvăluit acesta.

Mjällby a aruncat mănușa granzilor Suediei, acum doi ani, când a ajuns în finala Cupei, pierdută în fața celor de la Hacken, echipa care le-a administrat o corecție severă celor de la CFR Cluj în acest sezon al Ligii Europa.

Stadion de 6.000 de locuri aproape de malul Mării Baltice

Echipa joacă meciurile de acasă pe stadionul Strandvallen, al clubului Mjällby, cu o capacitate de 6.000 de locuri, situat în satul Hällevik.

„Dacă lovești mingea foarte tare și se duce departe de poartă, poate ajunge aproape de Marea Baltică”, a glumit Lennartsson.

Locația arenei este atât de rurală și izolată încât echipele vizitatoare au adesea senzația că se îndreaptă spre capătul lumii.„Probabil se gândesc că nu vor ajunge niciodată la stadion”, a spus el. „Conduci și conduci și conduci și conduci, iar la final fie în Marea Baltică, fie în arenă”, a mai afirmat oficialul lui Mjallby.

Fanii vin de la 500 de kilometri ca să vadă echipa, Foto: Profimedia

Magnus Emeus, omul care a declanșat revirimentul

Pescuitul a fost mult timp industria predominantă în acest colț al lumii, unde există și vaste suprafețe de terenuri agricole, dar și un spirit antreprenorial care contribuie la stimularea economiei locale.

Recomandări Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

Fondat în 1939, Mjällby nu a câștigat niciodată un trofeu și a jucat de obicei în afara primei ligi, fiind o echipă de ligile regionale.

Un moment de cotitură important a avut loc în 2015, odată cu sosirea lui Magnus Emeus, un om de afaceri născut în regiune, care s-a întors aici după ce a lucrat pentru companii din toată Europa. El a acceptat oferta de a deveni președinte al clubului Mjällby, care se afla atunci în liga a doua și înregistra pierderi financiare de la an la an. A dat un restart și a stabilit o metodologie pe care o învățase în mediul de afaceri.

Model similar cu Bodo Glimt

Au fost puse în aplicare planuri strategice și obiective ambițioase în afara terenului, au fost angajați noi antrenori și s-a luat angajamentul de a miza pe jucători din zonă, care puteau fi vânduți cu profit. Ceva similar cu ce se petrece la norvegienii de la Bodo Glimt, un alt model de succes al fotbalului nordic.

„Un motto despre care îmi place să vorbesc este că trebuie să fim cei mai buni în lucrurile care sunt gratuite”, a spus Emeus. „Putem avea un spirit de echipă mai bun decât Real Madrid, ne putem pregăti mai bine pentru un meci decât Manchester United. Nu ne costă nimic asta”, crede el.

Mjällby a câștigat ultimul meci din sezonul 2016, rămânând în divizia a treia, apoi a obținut promovări consecutive în 2018 și 2019, revenind în Allsvenskan. Adică prima ligă suedeză.

Anders Torstensson, artizanul actualei echipe

Ascensiunea neașteptată către titlul de campioană a început în ultimii doi ani, sub conducerea antrenorului Anders Torstensson, un fost jucător al echipei de tineret de la Mjällby. Acesta a activat o perioadă în armată înainte de a se întoarce în zonă, devenind ulterior profesor și ajutând ocazional ca antrenor pe termen scurt al clubului.

După două interimate, în 2013 și 2019, Torstensson a fost angajat definitiv în 2023 și a venit cu un secund, Karl Marius Aksum, doctorand în “Percepția vizuală în fotbalul de elită”. Un tip care nu antrenase niciodată la seniori.

Conducerea clubului Mjällby a observat că Aksum, care e norvegian, și-a postat convingerile și principiile tactice pe rețelele de socializare, unde are un număr mare de urmăritori. S-a considerat că el este omul care poate ajuta la transformarea unei echipe cunoscute pentru mentalitatea defensivă într-una care joacă un fotbal mai expansiv.

Mjällby a pierdut un singur meci în acest sezon

“Mjällby a obținut un record al clubului de 50 de puncte în sezonul trecut, a avut cea mai mare medie de posesie din istorie (ajungând la 51%) și a creat mai multe ocazii”, a spus Aksum.

În acest sezon, Mjällby are cea mai bună apărare (17 goluri primite), al doilea număr de goluri marcate (45) și a pierdut doar unul din cele 24 de meciuri disputate. Echipa are 60 de puncte, un record în această etapă a sezonului, și mai are nevoie de opt puncte din ultimele cinci meciuri pentru a bate recordul ligii de 67 de puncte, deținut de Malmö.

„Nu este o surpriză că jucăm un fotbal de calitate”, a declarat Aksum. „Este o surpriză, însă, că suntem în fruntea clasamentului și ne apropiem de titlu. Pentru toți cei din sat, din magazine, de la țară, când ies la plimbare sau la alergat, este ca un basm. Nu le vine să creadă ce se întâmplă”, a punctat el.

Căpitanul naționalei Pakistanului, printre vedete

Cel mai cunoscut din istoria lui Mjallby este Christian Ulf Wilhelmsson, ex-Anderlecht, Nantes, Roma, Bolton și Al Hilal, unde a fost antrenat de Cosmin Olăroiu și a jucat cu Mirel Rădoi.

Actuala echipă e formată din jucători necunoscuți. Cu mici excepții, care nu sunt nici ele cine știe ce. Axel Noren a fost recent convocat pentru prima dată la echipa națională a Suediei, dar nu a jucat, iar colegul său, fundașul Abdullah Iqbal, născut la Copenhaga, este căpitanul echipei Pakistanului. O echipă aflată pe locul 199 în clasamentul FIFA.

Portar este Noel Max Joachim Törnqvist, împrumutat de la Como, un goalkeeper care apără cu o cască pe cap, din cauza unei accidentări din adolescență. Unul dintre golgheteri e Abdoulie Manneh, un gambian de 20 de ani, adus anul trecut din țara natală. Mjallby mai are doi nigerieni, un camerunez, un finlandez și un norvegian.

Cel mai valoros fotbalist din lot, conform transfermarkt, este Elliot Stround, un mijlocaș de 23 de ani, cu dublă cetățenie engleză și sudeză, cotat la 2,5 milioane de euro, în condițiile în care tot lotul echipei nu depășește 16, 85 milioane de euro.

Fanii vin de la 500 de kilometri ca să vadă echipa

„Nu suntem aici din noroc. Avem încredere, avem oameni buni – jucători, antrenori, angajați – și cred că suntem umili și avem propria noastră identitate. Asta este o mare forță”, a explicat directorul sportiv Jacob Lennartsson filozofia unei echipe care e aproape să dea lovitura în fotbalul mare.

„Am visat ca, la un moment dat, echipa să se califice în cupele europene și să pot urmări Mjällby în străinătate, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap că vom câștiga Allsvenskan”, a dezvăluit Johan Cederblad, un fan al echipei, care călătorește pentru meciurile de acasă ale echipei tocmai din Stockholm, de la 520 de kilometri distanță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE