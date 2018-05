A murit Georgeta, sora lui Ilie Năstase. E cea care l-a salvat pe Nasty de la moarte!

Ilie Năstase (71 de ani) a avut o zi groaznică. Năstase s-a hărțuit toată dimineață de vineri, 25 mai, cu Poliția, care l-a prins băut la volan.

Nasty pretinde că bea de supărare, după ce sora lui, Georgeta, a murit la 73 de ani, după o lunga suferinta.

Ilie o adusese pe Georgeta Kornmann în Romania acum patru ani, după ce femeia trăise 15 ani la Paris.



Acum 6 ani, în 2012, fostul număr 1 din tenisul mondial își pierdea sora mai mare, pe Ana, răpusa de un cancer hepatic. De asemenea, Cornelia a decedat în urmă cu un deceniu.



Familia lui Ilie Năstase a fost una numeroasă. Ilie mai are în viaţă un frate, despre Constantin (85 de ani).



În 2011, Georgeta Năstase acorda un interviu pentru libertatea.ro, din care spicuim:

”Dintre toţi fraţii, eu m-am apropiat cel mai mult de el. Mergeam cu grupul lui de prieteni la circ, la pomul de Crăciun sau la ştrandul Izvor, noi locuind atunci pe str. Dr. Staicovici, nu foarte departe de bazin. Îmi amintesc de un episod cu emoţii. Eram la ştrand şi, la un moment dat, un copil l-a împins pe Ilie în bazin. Era să se înece. Treaba asta s-a întâmplat când el avea 9 ani. De atunci a prins o frică teribilă de apă. Foarte târziu a învăţat să înoate”;

”Eu am fost prima care a plecat din România, în 1967. M-am căsătorit cu un german, pe care l-am cunoscut pe litoralul românesc, şi aşa am ajuns să trăiesc la Frankfurt. Mi-a fost greu să mă rup de-acasă. Dar mi-am urmat soţul. Pe Ilie, spre exemplu, l-am reîntâlnit abia după un an, în Germania. Tocmai câştigase în 1968 un turneu în faţa australianul Mulligan. La început, nici nu m-a recunoscut, din cauză că slăbisem foarte mult şi purtam ochelari mari, de soare. Când ne-am dat seama, eu am început să plâng, iar el şi-a stăpânit cu greu lacrimile. În Franţa am venit după decesul soţului meu. Ilie a fost cel care a avut ideea să mă mut la Paris”;

”Fiind o vedetă, o persoană cunoscută în toată lumea, avea şi magnet la femei. Ilie a fost şi este şi acum un bărbat frumos. A avut succes la femei. Ştiu că era generos cu ele. Şi discret. Niciodată nu i-a plăcut însă să vorbească despre iubirile lui. Vă dezvălui un secret: când iubeşte, Ilie arde ca o flacără”;