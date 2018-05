Nicolae Dică își face curaj, înaintea meciului cu Astra: ”Credem în titlu”

”Trebuie să fim pregătiți pentru acest joc, sunt sigur că ne așteaptă un meci foarte greu. Atât timp cât avem șanse trebuie să credem în ele, trebuie să tratăm meciul cu Astra cu atitudinea corespunzătoare de la început până la sfârșit. Am crezut că putem câștiga la Craiova și am reușit acest lucru. Credem în continuare în titlu, chiar dacă șansele sunt mici. Noi trebuie să ne câștigăm meciul nostru.

Chiar dacă este primul meu an în Liga 1, antrenez cea mai titrată echipă din România și e normal să fiu văzut mai bine decât anul trecut. Ne luptăm până în ultima etapă pentru titlu și credem că îl putem câștiga. A fost șansa mea, am profitat de ea și sper să-mi duc treaba până la capăt. E un lucru bun pentru mine faptul că sunt apreciat de patron. Înseamnă că am făcut lucrurile bine. Fiind primul an ca antrenor principal, ar fi o performanță imensă să câștig titlul.

Are contract până pe 30 iunie

Mai am contract până la 30 iunie, nu știu ce se va întâmpla după aceea. Nu primesc ordine, nu am făcut-o niciodată. Primesc sfaturi de la toată lumea, nu doar de la patronul Becali. Am vorbit cu patronul, de exemplu, despre Qaka și despre alți jucători, am fost contactat.”

”La cum îl știu eu pe Hagi va pregăti meciul să-l câștige, întotdeauna își dorește să câștige fiecare meci. M-aș bucura ca Viitorul să-mi facă o bucurie, am petrecut doi ani foarte frumoși acolo. Am mers să joc la ei în Liga 2-a, am promovat, au fost ani frumoși. M-aș bucura ca Viitorul să reușească un rezultat bun la Cluj. Se vorbește mult de meciul celor de la Viitorul, dar noi trebuie să ne gândim la meciul nostru. Important e ca noi să dăm totul pentru a câștiga cele 3 puncte cu Astra”.

”Alibec n-a fost trimis la echipa doua. Se antrenează cu prima echipă, dar nu voi conta pe el pentru meciul cu Astra. Nu am semnat prelungirea contractului cu Steaua, deci nu pot spune ce se va întâmpla cu Alibec. Dacă rămân la echipă, știu ce se va întâmpla cu Alibec. Probabil că nici antrenorii care l-au pregătit înainte pe Alibec n-au știut cum să-l pregătească. Unul singur a reușit și bravo lui. Nu am nimic cu el, sper să ajung la o echipă mai mare decât Steaua”

”Nu avem nicio primă, obiectivul e să luăm titlul pentru a juca în preliminariile Champions League. Atunci vom avea primă, acolo sunt bani foarte mulți”, a mai zis Nicolae Dică.

L-a pus la punct pe Lovin

Foști colegi în roș-albastru, în perioada UEFAntastică, 2004-2008, Dică și Lovin au intrat într-o fază de conflict în ultimele zile. Motivul? Alibec, jucător antrenat de Dică și impresariat de Lovin.



“M-au surprins declarațiile lui Lovin. Când eram la Steaua, nu-l auzeam pe Lovin vorbind în vestiar. Acum s-a trezit vorbind despre personalitate. Mai era un Nicolae Dică ce vorbea în vestiar, un Petre Marin, un Rădoi. Să-și vadă de impresariat! În iarnă i s-a transmis să i se găsească echipă lui Alibec și n-a venit cu nimic. Să-și vadă de treaba lui și să nu mai vorbească de personalitatea mea”, a declarat Dică în cadrul unei conferințe de presă.