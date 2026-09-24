Halterofila nord-coreeană Ri Song Gum (-49 kg) a stabilit miercuri, 23 septembrie, un nou record mondial feminin la „smuls”, la Jocurile Asiatice de la Nagoya (Japonia), ridicând 94 kg. Apoi, sportiva de 28 de ani, a doborât recordul mondial la „aruncat” cu 121 kg. Iar totalul ei, 215 kg, a depășit precedentul record mondial cu 7 kilograme, a notat L'Équipe.

Deja medaliată cu aur la ultimele două ediții ale Jocurilor Asiatice, Ri Song Gum devine prima femeie care câștigă trei medalii de aur consecutive la o singură competiție.

Ri Song Gum (categoria -49 kg) a a „smuls” 94 kg, a „aruncat” cu 121 kg. Iar totalul ei, 215 kg, a depășit precedentul record mondial cu 7 kilograme. Totalul reprezintă de 4,3 greutatea ei.

Trei bărbați realizaseră deja această performanță: iranianul Mohammad Nassiri (1966-1974), sud-coreeanul Kim Tae-hyun (1990-1998) și al iranian, Behdad Salimi (2010-2018).

Ri Song Gum, care are o înălțime de 1,40 de metri, a vărsat câteva lacrimi pe podium în timpul imnului național nord-coreean.

„Dacă am câștigat această medalie de aur, este datorită sprijinului din patria mea; oamenii aveau așteptări mari de la mine”, a declarat ea reporterilor.

Începând cu 1 august, Federația Internațională de Haltere a implementat noi categorii de greutate pentru Jocurile Olimpice care urmează și a resetat toate recordurile mondiale.