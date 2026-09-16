Cazarea la Jocurile Asiatice din Japonia (19 septembrie - 4 octombrie) este „cea mai proastă din istorie”, au declarat oficiali sud-coreeni pentru agenția France Presse, relatează Jornal do Noticias. Paturile din cabinele de tip container maritim sunt „prea scurte” pentru ca jucătorii din naționala de baschet să se poată întinde. Delegația din Filipine s-a mutat în Airbnb.

Nu există un sat olimpic dedicat sportivilor la Jocuri, organizatorii optând, în schimb, pentru o navă de croazieră, cabane temporare din lemn și hoteluri, în încercarea de a reduce costurile.

Jocurile Asiatice, care au loc în orașul Nagoya și în prefectura Aichi, încep oficial sâmbătă, dar fotbalul și baschetul sunt deja în desfășurare.

Jung Jae-yong, vicepreședintele Asociației Coreene de Baschet, a declarat că este profund nemulțumit de cabinele în care este găzduită echipa masculină de baschet.

„Este cea mai proastă situație din istorie, a declarat el. Sportivii care au peste doi metri înălțime nici măcar nu își pot întinde picioarele pe paturi. Este irațional”.

Byeon Jun-hyeong, din echipa de baschet, a postat pe rețelele de socializare un videoclip care arăta o chiuvetă care picura și o podea udă în cabana sa. El a însoțit postarea cu legenda: „Vă rugăm să ne ajutați”.

Oficialii indieni sunt atât de îngrijorați de cazare, încât au construit replici pentru a-și ajuta sportivii să se adapteze la cazare.

Vicepreședintele Jung a acuzat organizatorii că nu au răspuns preocupărilor Coreei de Sud, care așteaptă în continuare un răspuns din partea Japoniei: „Organizatorii încă nu au spus nimic. Suntem foarte îngrijorați”.

Săptămâna trecută, sute de sportivi au fost evacuați temporar din cazările lor din cauza ploilor-record care au lovit Nagoya, iar în zilele următoare se prognozează și mai multe ploi.

Se așteaptă ca la aceste jocuri să participe peste 17.000 de sportivi, membri ai echipelor tehnice și organizatori – un număr mai mare decât la Jocurilor Olimpice.

Organizatorii locali se așteptau inițial la 15.000 de participanți și au susținut luna trecută că nu aveau „nici resursele umane, nici bugetul” pentru a gestiona numărul așa de mare de participanți.

Consiliul Olimpic din Asia a declarat ulterior că toată lumea va avea un loc de cazare.

„În prezent, există o lipsă serioasă de spații de cazare, nu doar pentru întreaga delegație sud-coreeană la Jocurile Asiatice, ci și pentru delegațiile din întreaga lume din regiunea Aichi-Nagoya, a declarat un alt oficial sud-coreean. Facem tot ce putem pentru a rezolva problema și a ne asigura că astfel de probleme nu vor apărea”.

Președintele Comitetului Olimpic Filipinez, Abraham Tolentino, a explicat că tuturor sportivilor din țara sa li s-a atribuit o cameră, dar, cu toate acestea, „unii membri ai delegației, cum ar fi antrenorii, au fost transferați la diferite hoteluri și în Airbnb-uri”.