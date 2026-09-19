Centrul Sportiv Berceni Arena se va numi Patinoarul „Doru Tureanu Arena”, ca omagiu adus uneia dintre personalitățile de referință ale hocheiului românesc și în semn de recunoaștere a unei cariere remarcabile dedicate sportului de performanță, au anunțat, sâmbătă, 19 septembrie, Sectorul 4 al Municipiului București și Centrul Sportiv Berceni Arena, împreună cu ANS, care au dat startul deschiderii oficiale a Săptămânii Europene a Sportului 2026 (23-30 septembrie).

Momentul a fost marcat de reprezentanți ai autorităților publice și ai lumii sportului, copiii lui Doru Tureanu (11 ianuarie 1954-11 martie 2014), foști colegi ai legendarului hocheist, prieteni, și mari sportivi.

În 2011, ca apreciere a valorii sale, la nivel internațional, Doru Tureanu a devenit al doilea jucător român inclus în Hall of Fame-ul hocheiului mondial, într-o ceremonie care a avut loc la Bratislava.

Această distincție echivalează cu un Oscar în cinematografie sau cu un Nobel în știință.

Din România la hochei sunt incluși în HALL of FAME regretatul Doru Tureanu (2011) și Eduard Pană (1998), prezent și el la eveniment. Dezideriu Varga a fost distins de IIHF în 2024 cu Premiul Richard „Bibi” Torriani.

„Nu doar pentru mine, ci și pentru toată lumea, Doru Tureanu a fost și este o eternitate. A fost un zeu al hocheiului pe gheață. Va trăi sub numele acestei arene superbe și, în viitor, copiii sigur vor avea ceva de învățat, urmând talentul și valoarea deosebită a lui Doru Tureanu. Aici nu numai că s-a construit o bijuterie europeană, ci lumea s-a gândit la Doru, care va fi veșnic pe buzele copiilor, al nostru, al foștilor hocheiști, și sigur, apreciem sufletește, în mod deosebit acest lucru”, a spus „Dadu” Pană, fosta mare glorie sportivă a hocheiului.

La rândul lui, președinte al FR Hochei pe Gheța, Attila Nagy a lansat un apel puternic: „Doru Tureanu s-a contopit cu numărul 6. L-a purtat atât la echipa de club, cât și la națională. A câștigat șase titluri de campioană a României și Patinoarul Berceni îi va purta numele începând cu anul 2026. Fie ca „Marele Șesar” să stea „de șase” la acest atelier de șlefuit talente și să vegheze drumul celor care își propun să îi calce pe urme”.

Înainte de a-și pune semnătura pe documentul prin care își dau acordul pentru a acorda drepturile de imagine și numele de „Doru Tureanu” Patinoarului Berceni Arena, absolut emoționați, băiatul și fata lui Doru Tureanu au adresat câteva cuvinte asistenței.

„Faptul că patinoarul va purta numele tatălui meu este o mare onoare pentru familia noastră. Este o amintire pentru pasiunea pentru hochei, pentru ca acest sport să meargă înainte. Vă mulțumesc mult de tot pentru acest lucru”, a spus Adrian Ștefan Tureanu.

Anca Ioana Ivan (ex-Tureanu), sora lui, a încheiat: „Vă mulțumesc mult tuturor celor care ați făcut posibil acest gest”.

DORU TURNEANU 1

De altfel, în memoria lui Doru Tureanu, a fost realizată și o miniexpoziție în care cei mici pot admira obiecte folosite de legendarul hocheist (crosă, echipament, ghete) ori fotografii ale vremurilor respective, atunci când România juca la Mondiale, în prima grupă valorică, învingând SUA, ori când „tricolorii” participau la Jocurile Olimpice.

DORU TURNEANU TRICOURI

Tureanu a fost pentru hocheiul pe gheaţă din România ceea ce au fost Nicolae Dobrin pentru fot­bal, Ilie Năstase pentru tenis ori Nadia Comăneci pentru gimnastică.