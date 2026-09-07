Aflat la 10-lea sezon, campionatul Xiaomi CHINA GT este o serie de curse auto pentru mașini GT (Grand Tourer), promovată de Top Speed. Sezonul, format din cinci curse, începe pe Circuitul Internațional de la Shanghai și se va încheia pe Circuitul Internațional de la Sepang.

Loek Hartog a abandonat cursa pentru a-l salva pe Ollie Millroy, un coleg britanic prins într-o mașină în flăcări după un accident grav. „Îi datorez viața”, a scris Millroy mai târziu pe Instagram.

Accidentul s-a produs la doar 15 minute de la startul cursei, care avea o durată estimată de 55 de minute.

În urma unei coliziuni între David Chen (Harmony Racing) și Neil Verhagen (TBC by 610 Racing) în virajul 14, mașina Ferrari a lui Chen a fost izbită violent de Ferrariul 296 GT3 condus de Millroy, provocând un incendiu devastator.

Mașina lui Millroy s-a oprit într-o zonă de siguranță, lovindu-se de o barieră. Hartog, aflat în spatele incidentului la volanul unui Porsche 911 GT3 R Evo, a reacționat imediat.

El a oprit vehiculul, a alergat către Ferrari-ul în flăcări și a reușit să-l scoată pe Millroy din cockpit, folosind și un extinctor pentru a stinge focul.

Potrivit imaginilor de la fața locului, Millroy era conștient și se afla în afara mașinii, sprijinit de Hartog și Verhagen până la sosirea echipei medicale.

În urma incidentului, Millroy, 36 de ani, a fost diagnosticat cu 5 fracturi la coaste, leziuni la claviculă, mână și un deget, precum și o contuzie pulmonară.

Deși rănit grav, britanicul a declarat că este recunoscător pentru viața sa. „Sunt în viață în această seară doar datorită unui om, Loek Hartog. Fără intervenția lui imediată, nu știu ce s-ar fi întâmplat”, a scris el, într-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Hartog a povestit că nu a stat pe gânduri înainte să acționeze: „Sunt sigur că mulți ar fi făcut la fel”. Cu toate acestea, pilotul a recunoscut că a simțit teamă în timpul operațiunii de salvare.

În urma incidentului, echipa AAI Motorsports, pentru care concura Millroy, a anunțat retragerea din campionat.

Reprezentantul echipei, Yin Yu Chen, a criticat aspru lipsa unui răspuns rapid și adecvat din partea organizatorilor cursei. „Siguranța piloților și a echipelor trebuie să fie întotdeauna prioritară. Ce s-a întâmplat astăzi și modul în care s-a gestionat situația sunt inacceptabile”, a declarat Chen.

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