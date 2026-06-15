Răzvan Umbrărescu, fiul cunoscutului constructor Dorinel Umbrărescu, patronul grupului UMB, a reușit o clasare remarcabilă la cursa de 24 de ore de la Le Mans 2026, din Franța. Concurând la bordul unui Lexus RC F GT3 pentru echipa franceză Akkodis ASP, el a încheiat competiția pe locul 4, la doar 1,8 secunde de podium.

Clasa LMGT3, la care au concurat 25 de echipaje, a fost introdusă recent în Campionatul Mondial de Anduranță, înlocuind vechea categorie GTE. Pentru Răzvan Umbrărescu, aceasta a fost a doua participare consecutivă la Le Mans, după debutul său din 2025, tot alături de Akkodis ASP.

„Felicitări Răzvan Umbrărescu pentru locul 4 la LeMans 24h 2026 în grupa LMGT3, acesta pilotând pentru Akkodis ASP Team un Lexus RC F. DA! LeMans 24h 2026 a avut și piloți români la Start din nou, la fel ca în 2025!”, a transmis, pe Facebook, Motorsport Events România.

Românul, alături de coechipierii săi, austriacul Clemens Schmid și argentinianul José María López – fost câștigător la Le Mans cu Toyota -, a parcurs 335 de tururi, situându-se pe locul 36 în clasamentul general. În fața lor s-au clasat prototipurile ultrarapide din clasele superioare (Hypercar și LMP2), care sunt structural mult mai ușoare și mai puternice decât modelele derivate din mașinile de stradă (clasa LMGT3 la care a rulat românul).

Pilotul român are în palmares 84 de curse în FIA World Endurance Championship, dintre care 71 finalizate, 4 victorii și 13 podiumuri.