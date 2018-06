„De-a lungul timpului, am avut câteva oferte şi din România, este adevărat, dar nu am dat curs. Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, dar vă pot spune că am avut discuţii cu domnul Niculae de la Astra, în urmă cu două săptămâni. Sunt sigur că nu se va supăra că spun asta. A rămas pe altă dată”, a spus Piţurcă, la sport.ro.

Astra l-a instalat ca antrenor pe debutantul Marius Măldărășanu.

Pițurcă a negociat cu Astra: „Sper să preiau o echipă în var asta!”

„Sper să preiau o echipă vara asta. Vom vedea, deocamdată nu am nimic concret, sunt în discuţii cu două cluburi, dar şansele de reuşită nu sunt foarte mari. Nu suntem pe aceeaşi lungime de undă. E vorba de echipe din străinătate. În România nu se pune problema”, a mai spus Pițurcă.

Citește și: Cine este noul iubit al Biancăi Drăgușanu. Trăiește în mare lux | FOTO