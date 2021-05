Povestea luptătorului britanic adoptat de Republica Moldova și desemnat de două ori cel mai bun sportiv al țării

Aaron Cook este născut în Marea Britanie, iar marea lui pasiune de când se știe a fost să practice taekwondo. Cu zeci de premii la concursuri interne și internaționale, Aaron a dat marea lovitură a carierei în 2008.

Atunci s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Beijing, concursul cel mai de preț la care poate ajunge un sportiv. A reprezentat cu brio Marea Britanie și a ajuns până în semifinalele competiției din Japonia.

La Beijing, drumul său s-a oprit în semifinale și nu a reușit să câștige nici medalia de bronz. Nu a înțeles atunci de ce echipa britanică nu a făcut o contestație în prima rundă a luptei, când juriul a ratat o lovitură ofensivă clară, un punct, care i-ar fi dat lui Cook un avantaj.

Aaron Cook

Victorie în fața celui mai mare campion și primele mari probleme

La un an după ce a pierdut bronzul olimpic de la Beijing, la vârsta de 17 ani, a urmat cea mai frumoasă victorie a sa, de până atunci. În 2009 l-a învins dramatic pe legendarul Steven Lopez, de cinci ori campion mondial, în cadrul World Taekwondo Tour din Mexico City.

Meciul istoric s-a terminat în a doua rundă, când l-a trimis pe Lopez pe podea cu o lovitură în cap: „A învinge campionul mondial este cea mai mare victorie din cariera mea de până acum. Este uimitor, tocmai l-am învins pe unul dintre idolii mei”.

Doar că problemele adevărate de-acum au început să apară. Chiar dacă era cel mai bun din lume la categoria de 80 de kilograme, Aaron a fost anunțat de către Federația Britanică de taekwondo că nu va face parte din delegația Marii Britanii la ediția de Jocuri Olimpice din 2012, chiar de la Londra:

Eram în cea mai bună formă a vieții mele, câștigasem meciurile cu majoritatea luptătorilor calificați la Jocurile Olimpice… Aaron Cook:

Au urmat luni de chin, de nervi și scandaluri, dar Cook n-a reușit să ajungă la un compromis cu cei din Comitetul Olimpic. Selecționerul lotului Olimpic voia să-l promoveze în fața lui pe luptătorul Lutalo Muhammad, pe atunci mai puțin cunoscut.

Depresie, dar și redescoperirea dragostei pentru sportul de performanță

Dezamăgit și frustrat că a ratat participarea la cea mai importantă competiție din lume pentru un sportiv, Aaron a luat o decizie radicală. A plecat din Regat și s-a mutat în Insula Man, o dependență a Coroanei Britanice.

Aaron, în stânga imaginii, într-un meci cu Steven Lopez, în 2014, în Portland, Statele Unite ale Americii. FOTO Facebook personal

„Timp de aproximativ șase luni am trecut printr-un proces de durere reală. M-am îngrășat și am fost deprimat. Apoi, am început să descopăr din nou dragostea pentru taekwondo, chiar dacă părinții mei nu erau prea fericiți. Cred că ar fi preferat să intru în fotbal, box sau chiar în UFC. Aveam 21 de ani și aș fi putut face inclusiv asta, dacă ar fi existat o ofertă serioasă”, spunea sportivul într-un interviu pentru BBC.

Din februarie 2013 a reprezentant Insula Man, iar primul concurs a fost la Openul Suediei, urmând să câștige medalia de aur la categoria 80 kg. La sfârșitul anului a devenit din nou campion european și din nou numărul 1 mondial.

Federația Britanică de taekwondo a continuat să anunțe că „ușa a rămas deschisă” pentru Cook, dar sportivul a refuzat.

După doi ani pe care i-a petrecut pe Insula Man, în 2015, Aaron a primit nouă șansă în carieră. Dar nu de la țara în care s-a născut și pentru care a făcut performanțe, ci din Republica Moldova. Un miliardar moldovean al telecomunicațiilor i-a făcut o ofertă pe care nu o putea refuza.

Oficialii din Republica Moldova i-au pus pe masă 100.000 de lire sterline

În aprilie 2015, sportivul născut în 1991, la Dorchester, a ajuns la un acord cu Federația Moldoveană de Taekwondo de a reprezenta Republica Moldova în competițiile internaționale și în special în parcursul către Jocurile Olimpice de vară din 2016, de la Rio de Janeiro.

Viața lui era deja un rollercoaster. „Atunci când căutam o soluție pentru a participa la competițiile internaționale, Igor Iuzefovici mi-a propus să reprezint Republica Moldova, iar eu am acceptat. Voi Reprezenta Republica Moldova pe tot parcursul carierei mele sportive”, spunea sportivul la conferința de presă, în care era anunțat oficial că va concura sub drapelul moldovenesc.

Acesta semnase un contract, care prevedea că va primi în jur de 100.000 de lire sterline dacă va câștiga aurul olimpic. „Mă simțeam ca un fotbalist care tocmai fusese semnat de Manchester United”, spunea.

La scurt timp după acest „transfer”, Aaron a participat la Campionatul Mondial de Taekwondo, unde a terminat pe a treia poziție a podiumului, fiind primul moldovean din istorie care a câștigat o astfel de medalie.

În timpul unui concurs organizat în 2015, în Manchester, Marea Britanie. FOTO Facebook personal

La mijlocul lunii decembrie 2015 Cook a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului în Republica Moldova de către Asociația Presei Sportive.

„O înfrângere surprinzătoare” și-o nouă șansă ratată

Și drumul spre Rio era deschis. Deja ajuns în Brazilia, Aaron își făcuse planuri. „Mă bucur că voi prezenta Republica Moldova și voi face tot posibilul pentru a câștiga cât mai multe medalii de aur. Moldova m-a uimit prin faptul că este foarte verde, iar oamenii sunt extrem de binevoitori”, declara sportivul. Dar evoluțiile sale n-au fost cele mai strălucite, fiind eliminat în șaisprezecimi, de Liu Wei Ting din Taipei. „O înfrângere surprinzătoare”, a notat presa din Marea Britanie.

Dacă ar fi câștigat confruntarea, Aaron ar fi avut șansă să-l întâlnească în concurs chiar pe cel care i-a luat locul în urmă cu patru ani. Lutalo Muhammad a avut un parcurs incredibil la Jocurile Olimpice din 2016, ajungând până în finală, unde și-a adjudecat medalia de argint.

Două săptămâni mai târziu, Aaron a primit un e-mail prin care era anunțat că contractul său, până la Tokyo 2020, era reziliat! Au urmat alte luni de chin, de nopți nedormite și de probleme. Dar chiar și așa a intrat din nou în luptă și-a cucerit o nouă medalie de bronz la Campionatele Mondiale din 2017, concurând pentru Republica Moldova. La finalul anului a fost desemnat cel mai bun sportiv al țării din 2017.

Aaron primind premiul de cel mai bun sportiv din Republica Moldova, în 2017. FOTO Facebook personal

Antrenamente în Manchester cu gândul la Tokyo

Dar din ce în ce mai puțin timp și-l petrecea în Moldova. Se antrena pe unde putea, chiar și în sălile de gimnastică din apropierea casei sale din Manchester. A continuat să lupte, să facă antrenamente în fiecare zi doar cu gândul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. O ruptură a ligamentelor genunchiului, plus pandemia de Covid-19 care au amânat Jocurile Olimpice, i-au spulberat visul. Dar n-a renunțat.

A participat într-o tabără de antrenament în Croația, anul trecut, unde a fost cooptat de către Federația Britanică de taekwondo, ca partener oficial de luptă.

„Rocky” a ratat șansă să ajungă la Tokyo

„Este o nebunie cum a mers viața, nu-i așa?”, spunea râzând. „Este suprarealist să fiu aici. Nu pot spune că voi ierta sau uita vreodată ce mi s-a întâmplat, dar au trecut anii și poate a fost pandemia, vârsta sau lumea în schimbare, dar am ajuns să înțeleg că nu pot trăi în trecut și trebuie să merg înainte”, recunoaște britanicul ajuns la 30 de ani.

Aaron a mai primit o șansă să ajungă la Jocurile Olimpice din această vară. A participat zilele trecute la proba europeană de calificare din Bulgaria. Trebuia să ajungă în finală pentru a pune mâna pe biletele de Tokyo. A câștigat primul meci, dar a fost eliminat în sferturile de finală. Șansa nu i-a surâs, dar va merge la Tokyo. Ca membru al staffului Federației Britanice, nu ca sportiv.

Cook, în stânga imaginii, a luptat pentru visul său de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din această vară FOTO Facebook personal

„Am fost întotdeauna un fan Rocky, pentru că era un luptător de stradă ca mine și chiar și atunci când era jos avea o lovitură care putea schimba totul. Știu că s-a întâmplat asta și cu mine”, își încheie Aaron povestea.



