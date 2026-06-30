Nagelsmann a anunțat ferm că nu are de gând să demisioneze

În ciuda eliminării neașteptate a Germaniei în șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial, după 3-4 la loviturile de departajare contra naționalei din Paraguay, selecționerul Julian Nagelsmann a anunțat ferm că nu are de gând să demisioneze.

Antrenorul în vârstă de 38 de ani, al cărui contract este valabil până în 2028, a declarat că este pregătit să își continue mandatul și să înceapă pregătirile pentru Liga Națiunilor și Campionatul European, lăsând decizia unei eventuale demiteri în mâinile conducerii.

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Nemții dau vina pe arbitraj

Nagelsmann și-a vărsat frustrarea pe arbitraj, numind drept „scandaloasă” decizia centralului Jalal Jayed de a anula, în urma consultării VAR, golul înscris cu capul de Jonathan Tah în minutul 102 al prelungirilor.

Jucătorii germani fac scut în jurul lui Nagelsmann

De cealaltă parte, vestiarul echipei naționale a făcut front comun în spatele selecționerului, liderii Germaniei asumându-și întreaga responsabilitate pentru noul eșec de la turneul final.

Căpitanul Joshua Kimmich și atacantul Kai Havertz au subliniat că vina pentru această eliminare aparține exclusiv fotbaliștilor din teren și nu staffului tehnic, presei sau adversarilor. Nemulțumirea din tabăra germană a fost completată de mijlocașul Nadiem Amiri, care a admis cu realism că, având în vedere valoarea lotului de care dispun, soarta calificării în optimi ar fi trebuit tranșată definitiv încă din primele 90 de minute ale meciului.

Și presa internațională critică aspru Germania

RMC Sport: „Echipa este eliminată la loviturile de departajare – prima surpriză a Cupei Mondiale. Germania a căzut în capcana Paraguayului.”

„The Times”: „Scenele din Boston sunt incredibile. Jucătorii Paraguayului sunt în extaz. Germanii sunt devastați. Ce lovituri de departajare. Ce meci.”

Daily Mail: „Cel mai mare șoc al acestei Cupe Mondiale de până acum.”

„La Gazzetta dello Sport”: „Eșecul Germaniei. Nagelsmann eșuează. Paraguay ne-a oferit prima mare surpriză a Cupei Mondiale.”

„Corriere dello Sport”: „Senzațional: Germania este eliminată la loviturile de departajare. După cele două eliminări dureroase din faza grupelor din 2018 și 2022, echipa națională a Germaniei și-a dezvăluit toate slăbiciunile și fragilitățile.”

„Mediotiempo”: „Dezastru pentru Germania.”

„Ekstra Bladet”: „Dezastru pentru Germania: Eliminată de la Cupa Mondială după drama loviturilor de departajare.”