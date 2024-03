Prezent în studioul GSP pentru o ediție specială a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, fostul jucător de tenis în vârstă de 84 de ani a recunoscut că a greșit la începutul anului, atunci când a afirmat: „Mă îndoiesc că TAS-ul face foarte mult, ăia care au hotărât știu ce au hotărât”.

„Dom’ne, eu nu mă așteptam la asta. Dintr-o singură rațiune, iar dumneata o știi mai bine decât mine: Sydney. Acolo, adu-ți aminte, am demonstrat cu acte în regulă că situația Andreei Răducanu a fost o făcătură. Proba ei, exact ca proba de sânge a lui Halep, a fost manipulată într-un fel sau altul, sau greșită. Așa că nu aveam prea multă încredere. Să fiu sincer, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am greșit și nu am avut încredere. Nu mă așteptam să fie atât de corecți, drastici acolo”, a spus Țiriac.

El a continuat: „Halep nu a fost dopată, drogată. S-a întâmplat dintr-un produs oarecum manipulat. Au spus că neglijența e vina ei. Mă îndoiesc că e vina ei”.

Țiriac consideră că „singura greșeală” a Simonei Halep a fost că aceasta și-ar fi protejat echipa, îndeosebi pe antrenorul Patrick Mouratoglou. Candice Gohier, fizioterapeută la Academia Mouratoglou, și Frederic Lefebvre, directorul departamentului de pregătire fizică din cadrul Academiei, sunt cei care i-au recomandat Simonei să ia acel supliment. Ulterior, Mouratoglou a aprobat recomandarea.

„Domnișoara Halep, dumneata nu aveai multe de spus aici în prima zi. Am fost negativă 29 și ceva de ani, am fost și acum 3 zile. Asta a fost singura greșeală pe care a făcut-o Halep: «De echipa mea nu se atinge nimeni». Era o treabă simplă, te duceai cu toți avocații la echipă. Echipa a recunoscut după 6-8 luni, prea târziu. Mortul e mort. Au scăldat-o, au dres-o. Echipa demonstra în acel moment că acel produs a fost încurcat”, a spus Țiriac.

Fostul jucător de tenis spune că, deși pozitivă, Simona a demonstrat că nu e vinovată: „Pe de altă parte, Halep a fost pozitivă. Acum, vinovații, că aici ajungem. Cine sunt vinovații? Halep nu e! Mai mult decât atât, lumea spune că a fost pozitivă, dar din neglijență. Păi Halep nu a putut să fie neglijentă în acel moment. Cineva i-a dat asta (n.r. – suplimentul). Cine i-a dat asta? Echipa care răspunde de ea!”.

