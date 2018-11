Poloneza Aga Radwanska s-a retras din tenis

Radwańska, 29 de ani, a fost pe locul 2 în ierarhia WTA în iulie 2012, iar în prezent se situa abia pe locul 75 mondial. A câștigat 20 de turnee de simplu în carieră și 27.683.807 $.



'Din păcate, nu mai sunt capabilă să mă antrenez și să joc la nivelul la care eram obișnuită, iar corpul meu nu se mai ridică la nivelul așteptărilor. Am luat în considerare sănătatea mea și am ajuns la concluzia că nu mai pot să îi impun corpului meu să răspundă limitelor cerute în tenis', a spus Aga, care acuză o accidentare la picior.

La Marile Șlemuri are:

Australian Open SF (2014, 2016)

French Open QF (2013)

Wimbledon F (2012)

US Open 4R (2007, 2008, 2012, 2013, 2016)

'Aga' a fost prima poloneză care își adjudecă un titlu WTA (Nordea Nordic Light Open din 2007) și câștigătoarea celui mai lung meci jucat în 3 seturi de la Turneul Campioanelor. În plus, ea a câștigat premiul WTA pentru cea mai impresionantă debutantă în anul 2006.

În Fed Cup are un record senzațional, 42 de victorii – 11 eșecuri.

Radwańska a fost votată de fani pe site-ul WTA drept cea mai populară jucătoare timp de 4 ani la rând (2011–2014).

În 2013 a fost premiată cu Crucea de aur pentru merit de către președintele polonez Bronisław Komorowski.

„I’d like to share with you one of the most important decisions of my life. Today, after 13 years of playing tennis competitively, I have decided to end my career.”@ARadwanska announces her retirement –> https://t.co/F0m2XCJbyq pic.twitter.com/hm4CSc3id4

— WTA (@WTA) November 14, 2018