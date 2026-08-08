Părinți sârbi, născut la Zürich

Născut la Zürich, din părinți sârbi, Stojilkovici, a început fotbalului la 7 ani. A fost coleg cu Alexander „Lixi” Herlea, fost internațional român de juniori, fiul lui Daniel Herlea, jucător și antrenor la naționala de hochei pe gheață a României, stabilit în Elveția din martie 1989, după ce a fugit din țară.

11 ani la academia lui FCZ

„A jucat la Zürich de la Under 7 la U18. E cunoscut traseul: Hoffenheim, FC Will, în liga a doua helvetă, FC Sion (64 de meciuri, 17 goluri, în 3 sezoane), Darmstadt, în Zweite, cu care a promovat în Bundesliga (22/3), apoi împrumutat la OFK Belgrad (26/7), în Polonia, la Cracovia, în Italia, la Pisa (13/0), și acum la Rapid”, a explicat Lixi, 1,90 de metri, care joacă acum fundaș central în liga a treia, la FC Regensdorf, dar e și șef al unei echipe de 12 oameni la o bancă din Zürich.

„Era pregătit și fizic, și la română”

„Vorbim aproape în fiecare zi. Ne vizităm! Am și fost la el, când juca la Pisa, la meciul pe care l-au avut contra lui Como”, afirmă Herlea, care spune că prietenul lui știe câte ceva în românește fiindcă a avut timp să-l învețe: „Lumea s-a minunat cum de s-a integrat așa de repede și a și jucat o repriză, deși sosise abia miercuri la prânz. Păi, era pregătit și fizic, și la română!”.

Play Station și paste

Filip are ca hobby Play Station și mănâncă multe paste. „E un băiat liniștit, caracter frunos”, afirmă Lixi.

Mama a locuit împreună cu Filip la Sion, iar când fiul său s-a transferat la Darmstadt s-a mutat din nou alături de el.

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„Eu cred că va fi cel mai bun atacant din Superliga, după mulți ani. E senzațional!”, crede Lixi. „Un gol cât mai repede îl va ajuta”, adaugă el.

Pe teren e un animal, e agresiv și are și tehnică bună, E cum trebuie!

Filip are un frate, fost fotbalist, actual impresar, și o soră.

Are 25 de selecții și două goluri la naționala U21 a Elveției.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Filip Stojilkovici, potrivit Transfermarkt.com.

Altele despre Filip, într-un portet realizat de GSP:

Tabloidul „Alo!” a scris că „Stojilkovici a înfipt cuțitul în spatele Serbiei”, după ce el declarase că va alege să joace pentru Elveția.

Bild a scris că s-ar fi întors cu câteva kilograme în plus din vacanță, ceea ce a dus la probleme la Darmstadt, echipă cu care promovase în Bundesliga germană.

Când era împrumutat la Kaiserslautern, fratele său a protestat public după excluderea atacantului din lotul pentru finala Cupei Germaniei: „Este o obrăznicie ce i se întâmplă și e frustrant!”.

La 23 de ani, Stojilkovici a refuzat o propunere de la Juventus și a explicat că își dorea un club care să creadă în el și la care să poată juca imediat. Așa a ajuns la Darmstadt.

Protagonistul unei faze controversate

Filip Stojilkovici a fost protagonistul celei mai controversate faze a duelului dintre UTA și Rapid (0-0). În minutul 90+3, vârful a pătruns în careu și a căzut după un contact cu fundașul ucrainean Dmitro Pospelov.

Arbitrul George Roman a considerat că elvețianul a simulat și i-a acordat cartonașul galben.

Rapidiștii au contestat vehement decizia susținând că a fost 11 metri!

„Cred că arbitrul a făcut o mare greșeală. Nu vreau să vorbesc mai mult. Cred că e penalty, m-a atins pe picior. Nu vreau să-mi pierd energia cu asta și mă focusez pe următorul meci. Voi da totul pentru echipă și fani”, a declarat Filip Stojilkovici, la flash-interviurile de după joc.

Au! Mamă, ce îi dă direct în tendon! Penalty 100%, mie la sută penalty! Mamă, ce penalty, Doamne! Uitați-vă și voi ce șut în tendon. Cică au verificat – Daniel Pancu, antrenorul Rapidului







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