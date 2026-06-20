Răzvan Lucescu și-a încheiat contractul cu PAOK Salonic

Clubul PAOK Salonic a anunțat, vineri, încetarea colaborării cu Răzvan Lucescu, prin acord reciproc. Antrenorul român a încheiat cel de-al doilea mandat la echipa greacă, unde a revenit în mai 2021, după o perioadă anterioară între 2017-2019, relatează GPS.

Rezultatele lui Răzvan Lucescu la PAOK

În cel mai recent mandat, Lucescu a câștigat titlul în 2024 și a condus echipa în trei finale ale Cupei Greciei (2022, 2023, 2026). Clubul a subliniat contribuția semnificativă a tehnicianului.

„Răzvan Lucescu și-a legat numele de una dintre cele mai semnificative perioade din istoria clubului”, a mai transmis clubul.

Ce mesaj a avut PAOK pentru Mircea Lucescu

Într-un comunicat postat pe platforma X, PAOK a evidențiat relația solidă avută cu antrenorul:

„PAOK anunță că colaborarea cu antrenorul Răzvan Lucescu se încheie de comun acord. Răzvan Lucescu și-a legat numele de una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului. Cu devotament, pasiune și muncă neîntreruptă, a contribuit decisiv la atingerea unor obiective majore și la construirea unei echipe care le-a oferit suporterilor noștri momente unice.

Parcursul nostru comun a fost marcat de trofee, victorii importante, emoții puternice și clipe care vor rămâne pentru totdeauna în memoria familiei PAOK. Mai presus de toate, însă, relația noastră s-a bazat pe respect reciproc și pe o legătură profundă construită de-a lungul tuturor acestor ani.

Familia PAOK îi mulțumește călduros lui Răzvan Lucescu pentru tot ceea ce a oferit clubului și îi urează sănătate, fericire pe plan personal și mult succes în continuarea carierei. Răzvan va reprezenta întotdeauna o parte importantă din istoria lui PAOK.”, au mai transmis oficialii clubului, potrivit sursei citate mai sus.

Jucătorii de la PAOK l-au primit pe Răzvan Lucescu cu aplauze și îmbrățișări la revenirea pe teren în luna aprilie, după înmormântarea lui Mircea Lucescu.

Recordurile și trofeele care au schimbat istoria lui PAOK cu Răzvan Lucescu pe bancă

De-a lungul celor două mandate petrecute pe banca tehnică a „vulturilor” (2017-2019 și 2021-2026), Lucescu Jr. a stabilit borne istorice greu de egalat în campionatul Greciei:

  • Campioana Invincibilă (2018-2019): A adus primul titlu pentru PAOK după o secetă de 34 de ani. Performanța a fost una legendară: echipa a terminat sezonul fără nicio înfrângere, o premieră în fotbalul elen modern.
  • Titlul istoric din sezonul 2023-2024: Într-unul dintre cele mai disputate sezoane din istoria Superligii Greciei, Răzvan Lucescu a produs marea surpriză și a cucerit din nou titlul de campion, devansând rivalele cu bugete net superioare.
  • Cupa Greciei: Românul a pus în vitrina clubului două Cupe ale Greciei (în 2018 și 2019), realizând în 2019 și singurul event (Campionat + Cupă) din istoria de 98 de ani de atunci a grupării din Salonic.
  • Recordul absolut de victorii: În primăvara anului 2024, Răzvan Lucescu a intrat definitiv în cartea de aur a clubului, devenind antrenorul cu cele mai multe victorii pe banca lui PAOK din întreaga istorie a echipei, depășind recordul deținut de legendarul Angelos Anastasiadis.
  • Performanțe în Europa: Sub comanda sa, PAOK a obținut calificări memorabile în fazele superioare ale competițiilor europene, inclusiv sferturi de finală în UEFA Conference League, oferind nopți magice fanilor de pe stadionul Toumba.
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