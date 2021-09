„După șase ani minunați de lucru împreună, Darren și cu mine am decis că este timpul să punem capăt relației noastre. Mulțumesc pentru tot D, pentru că m-ai făcut un jucător de tenis mai bun și o persoană mai bună”, a anunțat românca, miercuri, despărțirea de antrenoul său.



„Nu, eu îţi mulţumesc, Simo, pentru că mi-ai permis să fac o călătorie incredibilă împreună cu tine. Îmi amintesc fotografia de mai sus de parcă a fost ieri şi este doar una dintre numeroasele amintiri uimitoare. O jucătoare extraordinară, dar cel mai important, o persoană extraordinară şi o prietenă. Toate cele bune, Simo!”, i-a răspuns Darren Cahill.

Simona Halep a fost antrenată Darren Cahill între anii 2015 și 2018. Ulterior, în septembrie 2019, tenismena a anunțat că reia colaborarea cu australianul din sezonul 2020.

no, thank you Simo for allowing me to take an incredible ride on your journey with you. I remember this photo above like it was yesterday and it is just one of many amazing memories. A great player but most importantly, a great person and friend. All the best, Simo ?