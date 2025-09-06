Bosnia a reușit scorul serii

În grupa României s-au jucat două partide. Austria a învins acasă pe Cipru, iar Bosnia a învins fără probleme în San Marino.

De asemenea, Portugalia a învins Armenia, în deplasare, Anglia s-a impus pe teren propriu în fața celor din Andorra, Serbia a bătut în Letonia, iar Ungaria a terminat la egalitate cu Irlanda, în deplasare, după ce a condus la pauză cu 2-0.

Portugalia a debutat în calificările Cupei Mondiale din 2026 cu o victorie facilă obținută la Yerevan, cu Armenia, scor 5-0. Cristiano Ronaldo a marcat de două ori pentru lusitani, reușind astfel să ajungă la golul cu numărul 140 pentru echipa națională.

Meciurile din Grupa F

Armenia – Portugalia 0-5

Irlanda – Ungaria 2-2

Clasament:

1. Portugalia -3 puncte

2. Ungaria – 1 punct

3. Irlanda – 1 punct

Armenia – 0 puncte.

Meciurile din Grupa H

Bosnia – Cipru 6-0

Austria – Cipru 1-0

Clasament:

1. Bosnia şi Herţegovina – 12 puncte (4 meciuri)

2. Austria – 9 puncte (3 meciuri)

3. România – 6 puncte (4 meciuri)

4. Cipru – 3 puncte (4 meciuri)

5. San Marino – 0 puncte (cinci meciuri).

Meciurile din Grupa K

Anglia – Andorra 2-0

Letonia – Serbia 0-1

Clasament:

1. Anglia – 12 puncte ( 4 meciuri)

2. Serbia – 7 puncte (3 meciuri)

3. Albania – 5 puncte (4 meciuri)

4. Letonia – 4 puncte (4 meciuri)

5. Andorra – 0 puncte (5 meciuri).

Mai multe meciuri s-au disputat și vineri, 5 septembrie, respectiv joi, 4 septembrie, în Europa, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal.

Cum se califică echipele la CM 2026

Formatul preliminariilor CM 2026, zona Europa, are 12 grupe (șase grupe de câte patru echipe și șase grupe de câte cinci echipe). Câștigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială.

Cele patru locuri rămase până la 16 vor fi decise în urma unui baraj între 16 echipe: cele 12 formații clasate pe locul 2 în grupele de calificare și cele mai bine clasate 4 câștigătoare de grupele ultimei ediții de Liga Națiunilor, care nu s-au calificat direct sau nu au intrat deja în baraj de pe locul 2 din preliminarii.

Cupa Mondială din 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi organizată de SUA, Mexic și Canada.

16 orașe au fost alese pentru a găzdui meciurile. 11 orașe din SUA (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, și New York), trei orașe din Mexic (Guadalajara, Ciudad de Mexico, Monterrey) și două orașe din Canada (Toronto și Vancouver).

Cupa Mondială din 2026 se va desfășura într-un nou format și va fi cel mai mare și cel mai lung campionat de fotbal din istorie, cu 48 de echipe care vor juca 104 meciuri în 40 de zile.

Urmărește cel mai nou VIDEO
