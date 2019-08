De Sorin Ion,

Pe 30 august, Robert Hajnal va lua din nou startul la Ultra Trail du Mont Blanc, cel mai puternic ultramaraton din lume, o cursă de 170 de kilometri ce se desfășoară în Alpi, prin Franța, Elveția și Italia.

”Obiectivul meu? Să-mi bat cel mai bun timp! Mă simt un pic inconfortabil psihic pentru că nu am mai făcut în ultima lună ceva de peste 20 de ore de efort, dar sper să mă ajute alergarea de 12 ore pe bandă. Sunt mai «fit» decât în trecut, așa mă simt. Am făcut și un cantonament în Predeal. Consider că corpul meu e mai pregătit ca anul trecut, am și experiența din 2018 și încrederea dată de poziția pe care am terminat atunci. Am fost și în cantonament în Bucegi. E ca Alpii, aceleași poteci, aceleași păduri, același miros de balegă”.



Robert Hajnal, sportiv rezident în Brașov