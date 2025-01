În minutul 6 al meciului, la un corner, fotbalistul sud-american de la Tottenham a vrut să reia din plonjon, dar a ratat mingea și a căzut extrem de rău.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani a început să aibă spasme în timp ce faza continua la câțiva metri de el.

Bentancur had a stroke. Can tell from his jaw and expression #TOTLIV



All the best wishes in the world Benny ❤️ pic.twitter.com/5z7nfgHdVL