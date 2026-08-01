Aur de record la dublu rame: Simona Radiș și Adriana Adam, din nou cele mai bune din Europa

Cursa pentru titlu la dublu rame feminin a oferit un spectacol total de tehnică și rezistență. Deși adversarele au atacat agresiv încă de la start, echipajul format din Adriana Adam și Simona Radiș și-a păstrat calmul și strategia intacte.

După primii 1.000 de metri, româncele au declanșat un atac devastator, derulând o adevărată demonstrație de forță.

Ele au trecut linia de sosire cu timpul de 06 min 49 sec 04/100, rezultat ce reprezintă un nou record european al probei, relatează Federația Română de Canotaj. Podiumul a fost completat de Cehia (06:56.11) și Italia (06:57.29).

Pentru Simona Radiș, victoria reprezintă al 9-lea titlu european din carieră, în timp ce Adriana Adam a cucerit a 5-a sa medalie de aur continentală.

Ștefan Berariu și Florin Lehaci, campioni europeni la dublu rame

Bucuria tricolorilor a continuat în cursa masculină de dublu rame, unde Ștefan Constantin Berariu și Florin Sorin Lehaci au oferit o evoluție tactică impecabilă.

Sportivii români au dominat finala și s-au impus categoric cu timpul de 06 min 15 sec 62/100.

Echipajul Lituaniei s-a clasat pe locul secund (06:18.29), în timp ce gazdele din Italia au obținut medalia de bronz (06:18.78).

Argint și bronz în probele de patru rame și patru vâsle

România a fost extrem de aproape de un alt titlu continental în proba masculină de patru rame. Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă au purtat o luptă dramatică până pe ultimii metri cu echipajul Marii Britanii.

Românii au obținut argintul cu timpul de 05 min 44 sec 13/100, la mai puțin de o secundă în spatele britanicilor (05:43.38).

La patru vâsle feminin, Mariana-Laura Dumitru, Emanuela-Ioana Ciotău, Andrada-Maria Moroșanu și Iulia-Liliana Bălăucă au adus medalia de bronz în palmaresul României.

Deși au dominat autoritar primele trei sferturi ale cursei, tricolorele au cedat teren pe final în fața ambarcațiunilor din Elveția (06:12.17) și Germania (06:12.85), încheind cursa în 06 min 14 sec 40/100.

Trei echipaje românești au ratat bronzul

Pe lângă medaliile obținute, ziua a fost marcată și de momente de tensiune maximă. Alte trei echipaje ale României s-au clasat pe locul al patrulea, două dintre ele pierzând un loc pe podium la diferențe foarte mici.

Patru rame feminin: Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu și Roxana Anghel au terminat pe 4 (06:25.52), la doar 26 de sutimi de secundă de bronzul obținut de Rusia (06:25.26). Aurul a fost câștigat de Marea Britanie.

Patru vâsle masculin: Mihăiță Vasile Țigănescu, Florin Bogdan Horodișteanu, Andrei Sebastian Cornea și Ioan Prundeanu au ratat bronzul pentru doar 24 de sutimi de secundă (05:40.64 față de 05:40.40 – Croația). Germania a obținut victoria.

Dublu vâsle masculin: Andrei Lungu și Marian Florian Enache s-au clasat de asemenea pe locul 4, cu timpul de 06:10.56, într-o cursă câștigată de Serbia (06:04.45).

În probele individuale, Mihai Chiruță a obținut calificarea în Finala A la schif simplu masculin, după ce a câștigat clar semifinala a doua (06:46.30). La feminin, Bianca Ifteni, campioană mondială U23, a încheiat pe locul al cincilea în semifinala sa (07:32.76) și va evolua în Finala B.

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