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România a început în forță Campionatele Balcanice de Canotaj de la Plovdiv, cucerind nouă medalii în prima zi de competiție: trei de aur, cinci de argint și una de bronz.
Toate cele nouă echipaje înscrise în concurs au reușit să urce pe podium, demonstrând determinarea și talentul tinerilor sportivi. Rezultatele confirmă eforturile susținute ale canotorilor, coordonate de Federația Română de Canotaj.
Medaliile de aur au fost câștigate de echipajele: Anca Andreea Culidiuc, Carolina Panuța, Angela Gabriela Cazacu și Daria Alexandra Crăciun (patru rame fără cârmaci, junioare mari), Teodora Sandu, Daria Alexandra Crăciun, Gabriela Costinela Ursu și Andreea Măriuca Dumitrașcu (patru vâsle, junioare mari), respectiv Valentina Gabriela Costiea și Maria Ilinca Diaconița (dublu vâsle, junioare mici).
Pe locul al doilea s-au clasat Ianis Ștefan Macovei (simplu vâsle, juniori mici), Radu Andrei Enescu și Dumitru Cristian Pascari (dublu rame fără cârmaci, juniori mari), Andrei George Mitrea (simplu vâsle, juniori mari), Nicoleta Simona Danci (simplu vâsle, junioare mici) și echipajul de opt plus unu juniori mici, format din Eugen Albert Tudor Boruzi, David Andrei Miler, Bogdan Petrișor Ignat, Sergiu Budea, Gavril Baieș, Teofan Break, Ionuț Valentin Popa, Ianis Ștefan Macovei și Sarra Maria Vașcă.
Bronzul a fost obținut de echipa Răzvan Ioan Marin, Marian Alexandru Mihali, Silviu Gabriel State și Eduard Nicolaica (patru rame fără cârmaci, juniori mari). „Aceste rezultate demonstrează încă o dată valoarea canotajului românesc și munca asiduă a sportivilor noștri”, a transmis Federația Română de Canotaj.