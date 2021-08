După finală, Victor Mihalachi a vomat din cauza efortului depus în timpul cursei. Canoistul român și-a aplicat un prosop cu gheață pe cap, în speranța că-și va reveni, potrivit GSP.

Pe primul loc a terminat Cuba, urmată de China și de Germania. Pe locul 4 s-a clasat Brazilia.

„Eu mă retrag după Campionatul Mondial din septembrie. M-am mai retras o dată, dar acum sunt hotărât. Iniţial mi-am propus să mă retrag în 2020, dar am mai stat un an pentru Jocurile Olimpice. Mi-am luat inima în dinţi şi am mai încercat să lupt încă o dată”, a spus, la finalul cursei, Victor Mihalachi.

„Mai puţin de două ore de refacere, poate că nu au fost de ajuns pentru a da randament maxim în finală. Personal, nu pot spune că sunt pe deplin mulţumit de ce am realizat în finală, asta privind dintr-o latură. Dar, gândindu-mă că suntem singurii calificaţi din kaiac-canoe, am venit aici, am obţinut locul cinci şi este un lucru mare”, a declarat Cătălin Chirilă pentru Agerpres.

Cătălin Chirilă şi Victor Mihalachi sunt medaliaţi cu bronz anul acesta la Europenele de la Poznan, dar Mihalachi, 32 ani, are în palmares şi două titluri mondiale în această probă (2010, 2014).

România a obținut până acum patru medalii la Tokyo, una de aur și trei de argint.

Canotoarele Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au cucerit aurul olimpic la dublu vâsle, iar medaliile de argint au fost obținute de Ana Maria Popescu la spadă, de echipajul masculin de patru rame fără cârmaci, format din Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari, şi de cel de dublu rame masculin, format din Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă.

FOTO: Comitetul Olimpic și Sportiv Român – Facebook

