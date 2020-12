Roxana Maracineanu, ministre des sports, visite une salle d'entrainement , La Salle de Sport with Reebok, à Paris le 16 juin 2020. Les salles de sports pourront de nouveau ouvrir à Partir du 22 juin 2020 avec la levée du confinement lors de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) © Michael Baucher / Panoramic / Bestimage Roxana Maracineanu, Minister of Sport, visits a training room, La Salle de Sport with Reebok, in Paris on 16 June 2020. The sports halls will be able to open again from 22 June 2020 with the lifting of the containment during the coronavirus epidemic (COVID-19).