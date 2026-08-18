Diversitatea sa geografică oferă, totodată, un cadru excepțional pentru competiții sportive de anvergură, în special pentru cursele de ultratrail, care îmbină provocările fizice extreme cu experiențe autentice în mijlocul naturii.

De la Marea Neagră la Riviera Turcească, din regiunea Marmara până în Cappadocia, Turcia găzduiește pe tot parcursul anului competiții de ultratrail de nivel internațional. Această atractivitate se înscrie și într-una dintre tendințele de călătorie aflate în ascensiune în 2026, tot mai mulți turiști alegându-și destinațiile în funcție de activitățile în aer liber și evenimentele sportive, pe fondul interesului tot mai mare pentru drumeții și vacanțe dedicate mișcării și unui stil de viață activ.

Fiecare competiție oferă o perspectivă diferită asupra peisajelor Turciei, iar Runfire Salt Lake Ultra Trail se numără printre cele mai spectaculoase exemple. Organizată pe impresionanta suprafață albă a Lacului Tuz, în Eskil, provincia Aksaray, în perioada 21-23 august 2026, cursa combină o provocare fizică extremă cu un decor natural aproape ireal.

Runfire Salt Lake Ultra Trail | Foto: Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Cu sprijinul Agenției pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), ediția din 2026 va reuni 750 de sportivi din 13 țări, consolidând profilul internațional al evenimentului. Alături de aceștia, sute de vizitatori sunt așteptați să descopere vastele întinderi de sare ale Lacului Tuz, al căror peisaj amintește de suprafața unei planete pustii, cu miraje care pot apărea la orizont.

O călătorie de neuitat pe întinderea albă și nesfârșită a Lacului Tuz
Având drept fundal spectaculos Lacul Tuz, Runfire Salt Lake Ultra Trail promite o experiență memorabilă, cu șapte categorii distincte, adaptate sportivilor cu niveluri diferite de pregătire.

Programul include curse de 10 km, 10 km pe echipe, 15 km de zi și de noapte, 20 km, 40 km, 80 km și 100 de mile (160 km). Prin diversitatea probelor, Runfire se adresează atât alergătorilor de distanțe scurte, cât și sportivilor experimentați în ultramaraton.

Runfire Salt Lake Ultra Trail a luat naștere ca etapa cea mai dificilă a competiției Runfire Cappadocia, lansată în 2012 drept al doilea ultramaraton pe etape din Turcia, după Ultramaratonul Drumul Liciei. Din 2016, această secțiune devenită emblematică s-a transformat într-un ultramaraton independent, desfășurat într-o singură etapă pe vasta suprafață albă a Lacului Tuz.

Runfire înseamnă însă mai mult decât o cursă de anduranță. Evenimentul se transformă într-o experiență completă, cu o zonă de camping animată, spectacole live, muzică și o gamă variată de activități.

Sustenabilitate ecologică și socială

Situat la intersecția provinciilor Ankara, Aksaray și Konya, în Anatolia Centrală, Lacul Tuz este al doilea cel mai mare lac din Turcia. În ciuda suprafeței sale vaste, lacul este extrem de puțin adânc, cu o adâncime medie de sub 50 de centimetri și una maximă de aproximativ un metru.

Pe măsură ce vara avansează, evaporarea determină retragerea apei și scoate la iveală un spectaculos strat de sare, care poate ajunge la aproximativ 30 de centimetri grosime.

Dincolo de dimensiunile impresionante și peisajul său strălucitor, Lacul Tuz reprezintă un refugiu esențial pentru fauna migratoare. Desemnat Arie Specială de Protecție a Mediului, lacul este recunoscut pentru biodiversitatea sa remarcabilă și pentru importanța sa ca habitat al păsărilor acvatice migratoare și cuibăritoare.

Lacul Tuz este, de asemenea, una dintre cele mai importante zone de reproducere a flamingilor din Turcia, găzduind anual mii de exemplare care își fac aici cuiburile. UNESCO a inclus Aria Specială de Protecție a Mediului Lacul Tuz pe Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial, în semn de recunoaștere a valorii sale naturale și ecologice deosebite.

Desfășurat într-un ecosistem atât de fragil precum cel al Lacului Tuz, Runfire Salt Lake Ultra Trail plasează protecția mediului în centrul fiecărei etape a organizării. Ghidată de principii clare de sustenabilitate, echipa evenimentului depune eforturi constante pentru conservarea acestui peisaj unic.

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