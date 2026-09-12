Urșii au devenit o imagine aproape obișnuită în Brașov, însă prezența lor în oraș și în zonele turistice vine cu un paradox. Animalele sălbatice au ajuns, pe de o parte, o adevărată mascotă a destinației, iar pe de altă parte provoacă pagube, teamă și sute de apeluri la 112.

În municipiul Brașov au fost înregistrate, de la începutul anului, aproximativ 465 de apeluri la 112 legate de prezența urșilor. Autoritățile spun că 13 exemplare au fost retrase în urma acestor intervenții, conform Observator News.

Potrivit estimărilor oficiale de anul trecut, în zona municipiului Brașov trăiesc aproximativ 100 de urși. Capacitatea ideală a pădurilor din zonă ar fi însă de numai 15 exemplare. Nici nu e de mirare având în vedere că în toata țara avem între 10.657 și 12.787 de exemplare.

Recent, legea prevede cote de prevenție pentru ursul brun și reguli pentru intervenția asupra exemplarelor care reprezintă un pericol a ajuns la plenul Camerei Deputaților, care este forul decizional.

Având în vedere că sunt de 6 ori mai mulți urși se explică frecvența cu care animalele ajung în apropierea zonelor locuite și turistice.

Mesajele RO-Alert privind prezența urșilor au devenit o obișnuință pentru localnici. Nici turiștii nu mai sunt surprinși de aparițiile animalelor sălbatice, mai ales în zone precum Poiana Brașov.

În Brașov, ursul nu mai apare doar pe străzi sau în pădurile din apropiere. Animalul a devenit și un simbol turistic. Imaginea animalului este folosită inclusiv pentru promovarea orașului.

„Oamenii trebuie să știe despre ei și dacă sunt periculoși, trebuie să știe că sunt periculoși”, au spus turiștii.

Frecvența aparițiilor animalelor sălbatice se vede cel mai bine în numărul intervențiilor.

„De la începutul anului au fost în jur de 465 de apeluri la 112, în urma cărora 13 exemplare au fost retrase. Trebuie să ținem cont că ursul este un animal sălbatic, trebuie tratat ca atare și nu este un obiectiv turistic”, a declarat Daniela Ion, reprezentant Primăria Braşov.