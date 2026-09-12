Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit să participe la summitul liderilor G20 de la Miami din decembrie, dacă președintele Rusiei, Vladimir Putin, va fi prezent.

Zelenski solicită urgent și rachete Patriot

Declarațiile vin într-un moment în care tensiunile dintre cele două țări rămân extrem de ridicate, iar liderii nu s-au întâlnit față în față de la începutul invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022. Kremlinul nu a confirmat încă prezența lui Putin la Miami, iar liderul rus nu a mai participat în persoană la un summit G20 din 2019.

„Da, bineînțeles. Trebuie să mergem. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”, a spus Zelenski într-un interviu acordat DW, adăugând că rezultatele contează mai mult decât cuvintele: „Nu este vorba despre cuvinte. Ce îi voi spune sau ce vrea el să-mi spună, nu contează. [...] Rezultatele contează. Atât”.

Interviul pentru DW a avut loc pe fondul pregătirilor Ucrainei pentru iarnă, iar Zelenski a recunoscut dificultățile în contracararea dronelor rusești cu propulsie.

Președintele ucrainean a subliniat nevoia urgentă de rachete Patriot din partea aliaților occidentali pentru a-și apăra țara împotriva atacurilor cu rachete balistice rusești.

„Au voință politică să vândă și să ajute, dar producția nu prea e mare. Deci asta înseamnă că stocurile sunt o variantă”, a explicat Zelenski, adăugând: „Vor fi americanii pregătiți să ni le dea [Patriot]? Nu știu. Vom vedea”.

Germania a anunțat recent că va furniza rachete Patriot din stocul național, fără a preciza numărul lor exact. Zelenski însă a făcut apel la aliații europeni să intensifice sprijinul. „Trebuie să ofere cât de multe rachete e posibil. Cu tot respectul pentru ei, trebuie să ofere ucrainenilor pentru a le salva viețile”.

Zelenski crede că Ucraina e într-o poziție favorabilă pentru negocieri

Potrivit lui Zelenski, Ucraina se află într-o poziție favorabilă pentru negocieri de pace. În interviul pentru DW, el a subliniat că Rusia pierde aproximativ 30.000 de soldați pe lună, ceea ce reprezintă un „preț mare” pentru câștiguri teritoriale minore. „De aceea credem că acum avem o poziție bună pentru negocieri”, a spus liderul ucrainean.

Președintele a salutat vizita recentă la Kiev a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, pe care o consideră un „semnal bun”. Zelenski a subliniat că Ucraina este mai puternică acum decât în trecut, ceea ce îi oferă un avantaj în eventualele discuții cu Rusia.

Sistem de apărare anti-rachetă dezvoltat în Ucraina

În plus, Zelenski a dezvăluit că Ucraina a încheiat acorduri cu mai multe companii europene pentru dezvoltarea unui sistem anti-rachetă condus de Ucraina, numit Freya.

El speră ca prima fază de testare să înceapă până la sfârșitul lunii decembrie, subliniind urgența acestei inițiative. „Timpul este scurt”, a avertizat el.