Cristiano Ronaldo și-a oficializat transferul de la Real Madrid la Juventus Torino. Portughezul s-a despărțit de madrileni printr-o scrisoare emoționantă, publicată pe site-ul clubului din capitala Spaniei.

Scrisoarea emoționantă a lui Cristiano Ronaldo la despărțirea de Real Madrid: „Am simțit căldura unui public incredibil!”

Iată rândurile semnate de cel care a marcat de 451 de ori în 438 de partide pentru „albi”.

„Acești ani petrecuți la Real Madrid și în orașul Madrid au fost probabil cei mai fericiți din viața mea. Am doar sentimentele de recunoștință pentru acest club, aceste culori și pentru orașul Madrid. Nu pot decât să le mulțumesc tuturor pentru dragostea și afecțiunea pe care le-am primit.

Cu toate astea, cred că a venit vremea pentru o nouă etapă în viața mea și acesta este motivul pentru care am cerut clubului să accepte oferta de transfer. Asta am simțit și cer tuturor, în special fanilor Realului, să încerce să mă înțeleagă.

Ați fost absolut minunați în acești 9 ani. Au fost 9 ani unici. A fost o perioadă încântătoare, plină de realizări dar și de multă muncă pentru că la Real Madrid cerințele sunt foarte mari. Știu însă că nu voi uita niciodată modul în care m-am simțit aici, a fost ceva unic.

Am avut niște colegi fabuloși atât pe teren cât și în afara lui. Am simțit căldura unui public incredibil și împreună am reușit să câștigăm 3 Ligi ale Campionilor la rând și 4 în 5 ani. Alături de ei am câștigat și la nivelul individual 4 Baloane de Aur și 3 Ghete de Aur. Totul în perioada petrecută la acest club imens.

Real Madrid mi-a cucerit inima și acesta este motivul pentru care vreau să vă mulțumesc. Mulțumesc clubului, președintelui, directorilor, colegilor, și tuturor tehnicienilor, doctorilor, fizioterapeuților și celor care au muncit ca să asigure bunul mers al lucrurilor până la cel mai mic detaliu.

Mulțumesc din suflet încă o dată fanilor și fotbalului spaniol în general. În acești 9 ani am avut ocazia să întâlnesc niște jucători fanstastici. Respectul și recunoștința mea tuturor.

Am reflectat mult la această decizie și am realizat că este timpul să încep un nou ciclu. Nu voi mai îmbrăca acest tricou, dar emblema lui Real Madrid și atmosfera de pe Santiago Bernabeu vor rămâne mereu în sufletul meu oriunde voi fi.

Mulțumesc tuturor și, bineînțeles, așa cum am spus prima dată când am pășit pe stadionul nostru acum 9 ani: Hala Madrid” este scrisoare lui Cristiano Ronaldo, publicată de Real Madrid pe site-ul oficial.

