”My kind of pre-season training” (”Tipul meu de antrenament presezon”), este mesajul postat, miercuri, de campioana de la Roland Garros și Wimbledon, pe contul ei de twitter.



My kind of pre-season training ❤️??? pic.twitter.com/9mxTcE0QtV

La data de 31 octombrie, Simona Halep a anunțat că s-a infectat cu coronavirus. După nouă zile, campioana noastră a scris pe Twitter că s-a vindecat.

Simona Halep a vorbit despre perioada în care a fost infectată cu noul coronavirus. Sportiva a dezvăluit, într-un interviu acordat pentru Digi Sport, ce simptome a avut.

Pe parcursul infecţiei am avut febră, dureri de cap şi dureri musculare, dar bine că nu a fost mai rău. N-am avut probleme de respiraţie deloc, dar n-a fost uşor. Am trăit cu teamă, zi de zi, că o să se întâmple ceva. Dar bine că a fost ok şi am trecut peste destul de uşor”



Simona Halep: