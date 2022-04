Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat pe 20 aprilie că în urma războiului declanșat de Rusia în Ucraina, sportivii ruși și bieloruși vor fi interziși de la turneul de Grand Slam, programat între 27 iunie şi 10 iulie.

Întrebată despre acest subiect, Halep a lăsat să se înţeleagă că nu este de acord cu măsura.

„Nu vreau să vorbesc despre politică, pentru că, în opinia mea, este politică. Tenisul este un sport individual și, după părerea mea, sportivii nu au nicio vină. E o decizie grea. Sunt sigură că nu a fost o hotărâre ușor de luat. Mă simt tristă pentru tot ceea ce se întâmplă acum în Ucraina și pentru toți oamenii care suferă”, a spus Simona Halep.

Afirmația sportivei a fost prezentată de jurnalistul sportiv Ben Rothenberg, pe contul său de Twitter.

„Sunt împotriva războiului și sper că se va încheia curând. Suntem aproape acolo. Nu este ușor pentru nimeni, dar tenisul e un sport individual. Sportivii nu mai joacă sub steagul Rusiei, ceea ce cred că a fost o mișcare bună. În rest, este politică și vreau să stau departe de asta. Iubesc sportul”, a mai spus Halep, citată de Rothenberg.

2019 Wimbledon champion Simona Halep, set to be the most recent Wimbledon champ in the women’s draw this year, expressed a desire to stay out of politics when asked today about the tournament banning Russian and Belarusian players this year. pic.twitter.com/rZLgN7phGQ