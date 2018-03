Simona Halep, prima declarație după calificarea în semifinalele Indian Wells. ”Nu știu cum am câștigat, dar am câștigat”.

După trei seturi și două ore și 23 de minute de joc intens, Simona Halep abia s-a putut bucura de succes din ”sfeturi”, cu Petra Martic. ”Nu știu cum am câștigat, dar am câștigat. Am fost frustrată din pricina vântului, care nu ne-a dat ritm. Am refuzat să pierd. Adversara a jucat slice, a servit înalt, iar asta mi-a creat probleme. Mă simt bine aici și sper să joc cât mai mulți ani”, a declarat Simona Halep, la interviurile de pe teren, după meci, în care a părut obosită.