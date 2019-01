Simona Halep a intrat plină de energie în Noul An. Liderul mondial în circuitul feminin de tenis profesionist este conștient însă că primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open (14-27 ianuarie), nu o prinde într-o formă foarte bună.

Halep, finalistă anul trecut la AO, își va testa nivelul de joc la turneul de la Sydney (6-12 ianuarie), unde participă opt dintre primele 10 tenismene ale lumii: Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Daria Kasatkina. Tragerea la sorți a tabloului de la Sydney va avea loc în cursul zilei de vineri.

'Fizic sunt ok, nu am avut niciun fel de problemă la antrenamente, dar mereu spun că la meciuri oficiale e diferit, aşa că aştept să văd cum o să fiu la meci. Cred că e puţin un singur turneu premergător Australian Open. Chiar mă gândeam că anul trecut aveam vreo 10-15 meciuri înainte de Melbourne, dar anul 2018 a fost destul de greu emoţional şi am preferat să stau acasă, să îmi iau o pauză mai lungă şi să văd ce pot face în Australia. Nu am niciun obiectiv. Obiectivul meu este să fiu sănătoasă şi să dau tot ce pot pe teren, să intru în ritm, pentru că nu este uşor după o pauză atât de mare şi, de ce nu, să câştig nişte meciuri', a declarat Simona Halep la plecarea spre Sydney, acolo unde este însoțită de mama ei, Tania, și de noul antrenor, Florin Sergărceanu.

„Îmi place să joc pe căldură”

Simona, campioană la Roland Garros în 2018, și-a propus să câștige anul acesta la Wilmbledon cel de-al doilea său trofeu de Mare Șlem, dar din superstiție s-a abținut să o spună și în fața camerelor de luat vederi. 'Dorinţa nu pot să o spun, că nu se mai îndeplineşte, aşa că o ţin pentru mine, dar e o dorinţă frumoasă. Sper ca 2019 să fie un an frumos, cu lucruri plăcute atât profesional, cât şi personal. Profesional pot să spun că am îndeplinit tot ce îmi doream, acum tot ce vine este un bonus”, a mărturisit Simona Halep, ajunsă la 61 de săptămâni pe locul 1 WTA .

Simona Halep nu-și face griji din cauza schimbări bruște de temperatură. La Antipozi este plină vară, iar organizatorii de la Australian Open estimează noi valuri de caniculă şi aproape 40 de grade Celsius. 'Îmi place să joc pe căldură. Condiţia fizică e o parte importantă a jocului meu şi un punct forte al meu. Pentru asta lucrez foarte mult pe toată durata anului. Când ai meciuri lungi în condiţii grele, e un mare ajutor psihologic să ştii că poţi trece linia de finiş', a explicat Simona într-un interviu acordat pentru Courier Mail.

Revelion cu Generația de aur

Simona Halep a petrecut Revelionul la clubul Uanderful by Fratelli din București, alături de prieteni și de cei mai reprezentativi fotbaliști din Generația de aur, Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Ionuț Lupescu și Bogdan Stelea. 'Am pornit la drum, sper să fie bine, am petrecut de Revelion şi a fost suficient. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să petrec Revelionul acasă după mulţi ani, o iau ca pe ceva pozitiv, să mă inspire şi să îmi dea încredere. A fost foarte bine acasă, mereu este bine, însă trebuie să o iau la drum şi să încerc să mă motivez cât se poate de bine pentru Noul An', a spus Simona, locul 6 în topul jucătoarelor cu cele mai mari câștiguri din tenis, cu 28.145.579 de dolari, după Serena Williams (88.233.301 $), Venus Williams (40.931.048 $), Maria Șarapova (38.342.119), Caroline Wozniacki (33.492.413 $) și Victoria Azarenka (29.278.989 $).

Cifrele Simonei Halep în 2018, mai bune decât în 2017. La ce capitole a progresat liderul mondial și unde stă mai prost decât rivalele sale.

