Sorana Cîrstea și-a adjudecat primul set, 7-5, după un început ideal de act, cu break și game de serviciu câștigate, însă setul secund i-a aparținut polonezei.

Setul decisiv a fost, până la un punct, extrem de disputat. Momentul-cheie s-a înregistrat la 2-1 pentru Sorana, când românca a fost la un pas de break și de a se distanța la 3-1. Iga a salvat nu mai puțin de 3 mingi de break, iar de acolo a mai cedat un singur game, notează sursa citată.

Anterior, Simona Halep a fost eliminată în optimi la Australian Open după un meci maraton.

„Meciul acesta a necesitat foarte multă energie. A fost dificil să rămân calmă, dar voi mi-ați oferit energie. Vă mulțumesc! Nu am avut ritm la început, iar după primul set tremuram puțin. Am fost stresată pe parcursul meciului, am avut emoții. Pentru mine, o săptămână fără să plâng e anormală. Plâng când câștig, plâng când pierd, așa sunt”, a declarat Iga Swiatek, la finalul partidei.

„Sorana lovește puternic, m-a împins mult în spate. Serviciul m-a ajutat, dacă servesc bine și am un break e suficient să câștig setul. Chiar m-a pus sub presiune, venea la fileu, returna din fața tușei de fund. Am vrut să servesc bine și apoi să fiu pregătită pentru retur. Chiar dacă serveam puternic, ea lovea returul la fel de puternic. Am încercat să stau pe vârfuri, să lovesc bine”, a mai spus Iga Swiatek.

